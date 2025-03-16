Nürnberg’de ödüller sahiplerini buldu

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29’uncusu düzenlenen Türkiye Almanya Film Festivali, birçok etkinliğin ve film gösteriminin kapalı gişe gerçekleşmesiyle izleyiciden büyük ilgi gördü. Almanya ve Türkiye’den 70’in üzerinde sanatçı davetli olarak katıldı ve çok sayıda yoğun film ve festival söyleşisine imza attı. Açılışta festivalin Onur Ödülü’ne oyuncu Nur Sürer ile gazeteci ve belgeselci Osman Okkan layık görüldü. Klaus Eder’in yönetmenliğini yaptığı uzun metraj film jürisi şu ödülleri verdi:

* En İyi Uzun Metrajlı Film / Yedi Gün (Yönetmen: Ali Samadi Ahadi, 2024, DE)

* Büyük Jüri Ödülü / Another German Tank Story (J. Alexander Kiefer, 2024, DE)

* En İyi Kadın Oyuncu / Deniz Işın (Evcilik, 2024, TR)

* En İyi Erkek Oyuncu / Nejat İşler (Evcilik, 2024, TR)

* Seyirci Ödülü / Yedi Gün (Yönetmen: Ali Samadi Ahadi, DE 2024)

* Bu yılki Öngören Ödülü’ne Yedi Gün (DE 2024) layık görüldü. Ali Samadi Ahadi, uzun metrajlı filmiyle festivalin Demokrasi ve İnsan Hakları Ödülü’ne layık görüldü.

Klaus Ploth başkanlığındaki jüri tarafından kısa film ödülleri şu şekilde dağıtıldı:

* En İyi Kısa Film / Morî (Yönetmen: Yakub Tekintangaç, TR, 2024)

* İkinci En İyi Kısa Film / Merhaba Anne, Benim, Lou Lou (Yönetmen: Atakan Yılmaz, Türkiye, 2024)

Üçüncü En İyi Kısa Film / Mother Love (Yönetmen: Numan Acar, Almanya, 2024)