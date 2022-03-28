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KORONA nedeniyle dört ay gecikmeli olarak yapılan yönetim kurulu seҫimi, 11 Alman aday ve 11 yabancı ülke adayından oluṣtu. Yeni yapılan yönetim kurulu seҫiminde 9 Alman adayın yanı sıra 13 yabancı ülke adayı yarıṣtı. Seҫim günü 124 seҫmen oy kullandı. Türkler’in seҫime katılımı diḡer ülkelere göre daha yoḡun oldu.

6 TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞI SEÇİLDİ

Seҫimden önce tüm adaylar oy kullanmak iҫin gelen seҫmenlere kısaca kendilerini tanıttılar. Adaylar arasında olan Türkiye kökenli Abdurrahman ve Ümit Gümrükcü, Medine Emtekin, Celal Turhan, Muammer Üstüner ve Karl Beygözlü idare heyetine girmeyi başaran Türkiye kökenli adaylar oldu. Yeni seҫilen yönetim kurulu, en kısa zamanda kendi aralarında toplantı yaparak yeni başkan ve başkan yardımcısını seҫerek görev daḡılımı yapacaklar.