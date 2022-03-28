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Nürnberg’de ‘Mahalle Evi’ seçimleri yapıldı

#Almanya#Nürnberg#AVRUPADAN HABERLER
Nürnberg’de ‘Mahalle Evi’ seçimleri yapıldı

Nürnberg’in Türkler arasında ‘Gostenbul’ olarak ün yapan Gostenhof semtinde ҫoḡunluḡu yabancı ülkelerin derneklerinin sanatsal ve kültürel ҫalıṣmalarını yapmıṣ oldukları ‘Nachbarschaftshaus’ Mahalle Evi Kültür Merkezi’nin Yönetim Kurulu seҫimi yapıldı.

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KORONA nedeniyle dört ay gecikmeli olarak yapılan yönetim kurulu seҫimi, 11 Alman aday ve 11 yabancı ülke adayından oluṣtu. Yeni yapılan yönetim kurulu seҫiminde 9 Alman adayın yanı sıra 13 yabancı ülke adayı yarıṣtı. Seҫim günü 124 seҫmen oy kullandı. Türkler’in seҫime katılımı diḡer ülkelere göre daha yoḡun oldu.

Nürnberg’de ‘Mahalle Evi’ seçimleri yapıldı

6 TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞI SEÇİLDİ
Seҫimden önce tüm adaylar oy kullanmak iҫin gelen seҫmenlere kısaca kendilerini tanıttılar. Adaylar arasında olan Türkiye kökenli Abdurrahman ve Ümit Gümrükcü, Medine Emtekin, Celal Turhan, Muammer Üstüner ve Karl Beygözlü idare heyetine girmeyi başaran Türkiye kökenli adaylar oldu. Yeni seҫilen yönetim kurulu, en kısa zamanda kendi aralarında toplantı yaparak yeni başkan ve başkan yardımcısını seҫerek görev daḡılımı yapacaklar.

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#Almanya#Nürnberg#AVRUPADAN HABERLER

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