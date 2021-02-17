Nürnberg’de korkutan yangın... Bir anda her yeri duman kapladı...

60 itfaiye erinin müdahale ettiği yangında kimse yaralanmadı ancak maddi zararın çok olduğu söylendi. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor. Yetkililer, etrafa yayılan duman nedeniyle çevrede oturanların kapı ve pencerelerin kapalı olmasını, bölgeden uzak durulması istendi. Polis, deponun etrafındaki sokakları kordan altına alırken, 2 numaralı metro hattındaki Sant Leonard durağı kapatıldı.