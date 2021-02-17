Nürnberg’de korkutan yangın... Bir anda her yeri duman kapladı...
Almanya’nın Nürnberg kentinde dün akşam hurda elektronik malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Sandreuth semtindeki yangında etrafa yayılan yoğun koku ve duman, Nürnberg, Fürth ve Kazwang gibi büyük bir bölgeyi etkiledi.
60 itfaiye erinin müdahale ettiği yangında kimse yaralanmadı ancak maddi zararın çok olduğu söylendi. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor. Yetkililer, etrafa yayılan duman nedeniyle çevrede oturanların kapı ve pencerelerin kapalı olmasını, bölgeden uzak durulması istendi. Polis, deponun etrafındaki sokakları kordan altına alırken, 2 numaralı metro hattındaki Sant Leonard durağı kapatıldı.