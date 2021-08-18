Nürnberg’de İslam karşıtı tehdit!

NOTLARI fark eden Türk kadın, olayı polise ve tgmn (Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu) Başkanı Bülent Bayraktar’a bildirdi. Kadın olaydan büyük üzüntü duyduğunu ve tedirgin olduğunu söyledi. Olay yerinin birkaç metre ilerisinde Hersbruck Alevi Toplumu’nun bir merkezi bulunuyor.

‘İVEDİLİKLE TAKİP EDİYORUZ’

tgmn başkanı Bülent Bayraktar: “Bu gibi ırkçı ve İslam karşıtlığı eylemleri bölgemizde ivedilikle takip ediyoruz. Güvenlik birimleri, siyasiler ve bakanlar ile yakın bilgi alışverişinde bulunarak, olayların aydınlanmasına katkı sağlıyoruz. Son yıllarda bölgemizde tehdit edilen cami dernekleri ile dayanışma içinde olduk. ‘Allianz Gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg’ (aşırı sağa karşı birlik) üyesi olan kuruluşumuzun amacı, bölgemizde herkesin herhangi bir tehdit altında olmadan barış içinde yaşaması.”





‘MÜSLÜMANLAR GİREMEZ’

Hürriyet’in 2018 yılında yaptığı haberde yine Hersbruck kasabasında bulunan ‘Deutsches Haus’ (Alman Evi) adlı restorana ‘NO MOSLEM’ (Müslümanlar Giremez) yazısı asılmıştı. Yasaklanan neonazi ağı ‘Freies Netzwerk Süd’ün kentte destekçileri olduğu biliniyor. Vatandaşlar sıkça neonazi grupların müziklerinin dinlendiğini belirtiyor. 2021 başında 21 yaşında bir Hersbrucklu Alman ruhsatsız silah ve neonazi sembollerini taşımaktan hüküm giydi.