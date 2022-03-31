Nürnberg’de İkinci Dünya savaşından kalma bomba bulundu

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BOMBA uzmanı Michael White, bulunan bombanın 56 kilogram patlayıcı kütle içeriğine sahip orta bir boy bomba olduğunu söyledi.

Bombanın etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar hızlandırılırken polisin bombanın 300 metrelik tahliye yarı çapı belirlendiği açıklandı. Gönüllü itfaiyecilerin de seferber olduğu bomba alanındaki polis yetkilileri, 300 metrelik alan içinde oturan 1100 kişinin bomba etkisiz hale getirilnceye kadar tahliye edildiğini ve bombanın bulunduğu inşaata yakın caddelerde bulunan ilkokul, anaokul, kreşleri korumak için su tankerleri kurulduğunu, 58 No’lu otobüs hattının kesildiğini söyledi.