Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Nürnberg’de İkinci Dünya savaşından kalma bomba bulundu

#Almanya#İkinci Dünya Savaşından Kalma Bomba#Nürnberg
Nürnberg’de İkinci Dünya savaşından kalma bomba bulundu

Almanya’nın Nürnberg kentindeki Maiacher Caddesi’ndeki inşaat çalışmaları sırasında ikinci Dünya savaşından kalma bir hava bombası bulundu.

Haberin Devamı

BOMBA uzmanı Michael White, bulunan bombanın 56 kilogram patlayıcı kütle içeriğine sahip orta bir boy bomba olduğunu söyledi.

Bombanın etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar hızlandırılırken polisin bombanın 300 metrelik tahliye yarı çapı belirlendiği açıklandı. Gönüllü itfaiyecilerin de seferber olduğu bomba alanındaki polis yetkilileri, 300 metrelik alan içinde oturan 1100 kişinin bomba etkisiz hale getirilnceye kadar tahliye edildiğini ve bombanın bulunduğu inşaata yakın caddelerde bulunan ilkokul, anaokul, kreşleri korumak için su tankerleri kurulduğunu, 58 No’lu otobüs hattının kesildiğini söyledi.

Nürnberg’de İkinci Dünya savaşından kalma bomba bulundu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#İkinci Dünya Savaşından Kalma Bomba#Nürnberg

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar: Garantör ülkelerden biri olabiliriz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Garantör ülkelerden biri olabiliriz

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çöl tozu uyarısı: Bu grup için ölüm tehdidi var İşte etkili olacağı bölgeler

'Çöl tozu' uyarısı: Bu grup için ölüm tehdidi var! İşte etkili olacağı bölgeler

#İstanbul
Türkiyenin diplomasi zaferi dünya basınında Müthiş geri dönüş...

Türkiye'nin diplomasi zaferi dünya basınında! Müthiş geri dönüş...

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar: Garantör ülkelerden biri olabiliriz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Garantör ülkelerden biri olabiliriz

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çöl tozu uyarısı: Bu grup için ölüm tehdidi var İşte etkili olacağı bölgeler

'Çöl tozu' uyarısı: Bu grup için ölüm tehdidi var! İşte etkili olacağı bölgeler

#İstanbul
Türkiyenin diplomasi zaferi dünya basınında Müthiş geri dönüş...

Türkiye'nin diplomasi zaferi dünya basınında! Müthiş geri dönüş...

#Ukrayna Savaşı