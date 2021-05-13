MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriNürnberg’de iki ayrı toplu mezar ziyareti yapıldı
GeriAvrupa Nürnberg’de iki ayrı toplu mezar ziyareti yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 13.05.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Nürnberg’de iki ayrı toplu mezar ziyareti yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nürnberg’de iki ayrı toplu mezar ziyareti yapıldı

Ramazan Bayramı nedeniyle Arife günü, Nürnberg’de Müslüman mezarlığına, iki ayrı toplu kabir ziyareti yapıldı.

İLK ziyaret İsmail Satır’ın başkan olduğu Kuzey Bavyera İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG)tarafından gerçekleştirildi. Nürnberg Güney mezarlığındaki ikinci ziyaret ise, Hasan Aslan’ın başkanı olduğu Kuzey Bavyera DİTİB’in de yer aldığı, birçok Müslüman kuruluşun bulunduğu, Arbeitkreis Muslıme (Müslüman Çalışma Grubu) tarafından organize edildi.

YAĞMUR ALTINDA DUALAR EDİLDİ
Yağmur altında gerçekleşen etkinliklerde, Kuran’ı kerim okundu, dualar edildi. Ziyaretlerde ise, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gencebay, THY Nürnberg Müdürü Abdullah Ömer Çelik, Kuzey Bavyera CHP Başkanı Rıfat Çolak, Türk toplumu başkanı Bülent Bayraktar, Kuzey Bavyera MÜSİAD Başkanı Haluk Dokur, Saadet Nürnberg 2. Başkanı Musa Tamer, UID Kuzey Bavyera Başkanı Yılmaz Deliduman ile çok sayıda vatandaşımız hazır bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi