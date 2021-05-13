Nürnberg’de iki ayrı toplu mezar ziyareti yapıldı

İLK ziyaret İsmail Satır’ın başkan olduğu Kuzey Bavyera İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG)tarafından gerçekleştirildi. Nürnberg Güney mezarlığındaki ikinci ziyaret ise, Hasan Aslan’ın başkanı olduğu Kuzey Bavyera DİTİB’in de yer aldığı, birçok Müslüman kuruluşun bulunduğu, Arbeitkreis Muslıme (Müslüman Çalışma Grubu) tarafından organize edildi.

YAĞMUR ALTINDA DUALAR EDİLDİ

Yağmur altında gerçekleşen etkinliklerde, Kuran’ı kerim okundu, dualar edildi. Ziyaretlerde ise, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gencebay, THY Nürnberg Müdürü Abdullah Ömer Çelik, Kuzey Bavyera CHP Başkanı Rıfat Çolak, Türk toplumu başkanı Bülent Bayraktar, Kuzey Bavyera MÜSİAD Başkanı Haluk Dokur, Saadet Nürnberg 2. Başkanı Musa Tamer, UID Kuzey Bavyera Başkanı Yılmaz Deliduman ile çok sayıda vatandaşımız hazır bulundu.