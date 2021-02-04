Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
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Nürnberg’de hızlı test merkezi açıldı
Almanya’nın Nürnberg kentinde Nunnenbecks sokağındaki BRK salonunda, hızlı koronavirüs test merkezi hizmete girdi. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 10.00’dan itibaren isteyen herkes, ücretsiz test yaptırabilecek. Test sonuçları 15 ila 20 dakika içinde belli olacak.
NÜRNBERG Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König’in ziyaret edip yetkililerden bilgi aldığı test merkezi, 28 Şubat’a kadar açık kalacak. Salona girişlerde FFP2 maskesi takmak mecburi olacak ve saatte 20 test yapılabilecek. Testlerin hızla neticelenmesi, özellikle, Türkiye’ye gidecek vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak.
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