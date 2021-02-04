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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 04.02.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Nürnberg’de hızlı test merkezi açıldı

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Nürnberg’de hızlı test merkezi açıldı
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Almanya’nın Nürnberg kentinde Nunnenbecks sokağındaki BRK salonunda, hızlı koronavirüs test merkezi hizmete girdi. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 10.00’dan itibaren isteyen herkes, ücretsiz test yaptırabilecek. Test sonuçları 15 ila 20 dakika içinde belli olacak.

NÜRNBERG Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König’in ziyaret edip yetkililerden bilgi aldığı test merkezi, 28 Şubat’a kadar açık kalacak. Salona girişlerde FFP2 maskesi takmak mecburi olacak ve saatte 20 test yapılabilecek. Testlerin hızla neticelenmesi, özellikle, Türkiye’ye gidecek vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak.

Nürnberg’de hızlı test merkezi açıldı

Nürnberg’de hızlı test merkezi açıldı

 

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