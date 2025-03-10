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Nürnberg’de hem folklor hem dostluk rüzgârı esti

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#Almanya#12. Uluslararası Nürnberg Folklor Festivali#AVRUPADAN HABERLER
Nürnberg’de hem folklor hem dostluk rüzgârı esti
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 10:39

12. Uluslararası Nürnberg Folklor festivalinde, başta Türkiye olmak üzere 10 ülkeden toplam 180 danscı büyük beğeni toplarken, sahnede ve salonda adeta dostluk rüzgarı esti.

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Almanya’da Nürnberg SPD Nordostbahnhof Bölgesi, Parti ve Uluslararası Sanat, Kültür Derneği Başkanı Abdurrahman Gümrükçü ve eşi folklor öğretmeni Ümit Gümrükçü tarafından hayata geçirilen 12. Uluslararası Folklor ve Dans Festivali büyük ilgi gördü. Etkinliğin sunumunu Funda Bayrak yaptı. Geminschaft salonunda gerçekleşen festivalde, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Bavyera milletvekili Arif Taşdelen, SPD İl Başkanı Ahmet Nassır ve çok sayıda çeşitli uluslara mensup izleyiciler hazır bulundu.

Nürnberg’de hem folklor hem dostluk rüzgârı esti

Nürnberg’de hem folklor hem dostluk rüzgârı esti
KONUŞMACILARDAN KUTLAMA
Açılış konuşmasını yapan Abdurrahman Gümrükçü, Nürnberg’in bir kültür kenti olduğunu vurgulayarak, bu etkinliklerde dostlukların pekleştiğini belirtti ve salondakilere “Hoş geldiniz” dedi. Başkonsolos Fatma Taşan cebeci ise konuşmasında, şu ifadelere yer verdi: “60 yılı aşkın süredir Almanya’nın ekonomik kalkınmasına, kütürel değişmesine katkıda bulunarak bu ülkenin temel unsuru haline gelmiş, Türk toplumu adına Türkiye Başkonsolosluğu adına bu anlamlı etkinliği tebrik ediyorum.”

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HEM SAHNEDE HEM DE SALONDA DOSTLUK RÜZGARI
Daha sonra ilk bölümde sırasıyla Almanya Amerika, Bosna&Herzegowina, Türkiye, Yunanistan 2. bölümde de Romanya, Bulgaristan Azarbeycan, Mısır ve Sırbistan folklor ekipleri sahne aldılar. Folklorcular sahnede, izleyiciler ise salonda dostluk rüzgarı estirirken, iki saat süren gösteri sonunda Abdurrahman Gümrükçü’ye, şehir idaresi tarafından günüllü onur ödülü verildi.

Nürnberg’de hem folklor hem dostluk rüzgârı esti

Nürnberg’de hem folklor hem dostluk rüzgârı esti

Nürnberg’de hem folklor hem dostluk rüzgârı esti

Nürnberg’de hem folklor hem dostluk rüzgârı esti

Nürnberg’de hem folklor hem dostluk rüzgârı esti

Nürnberg’de hem folklor hem dostluk rüzgârı esti

Nürnberg’de hem folklor hem dostluk rüzgârı esti

Nürnberg’de hem folklor hem dostluk rüzgârı esti

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#Almanya#12. Uluslararası Nürnberg Folklor Festivali#AVRUPADAN HABERLER

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