Nürnberg’de hava bombası bulundu

BOMBANIN imha çalışmaları saat 16.45’te başladı. 17.30’da sona erdi. İmha sırasında profesyonel itfaiye ekibi, polis ve ilk yardım ekibi olmak üzere 70 kişi görev yaptı. Patlayıcı ustası Michael Weiss’e göre, 56 kilogram patlayıcı kütle içeriğine sahip bombanın imha edilmesi için 300 metrelik tahliye çapı belirlendi. Çevredeki 10 firma ve yerleşim yerleri tahliye edildi. U1 ve U2 metro hatları saat 17.30’a kesintiye uğradı. İnşaat alanına, 6 bin kişilik bir teknik üniversite ve 5 bin kişilik yerleşim yeri inşa edilecek.