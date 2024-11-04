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Nürnberg’de dostluk kazansın

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#Adnan Bekçekaral#Mehmet Uran #Abdullah Ömer Çelik
Nürnberg’de dostluk kazansın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 16:19

Türkiye Futsal A Millî Takımı, Almanya Futsal A Millî Takımı ile bir dostluk maçı yapmak üzere Almanya’nın Nürnberg kentine geldi. Millî Takım kafilesini, Nürnberg Havalimanı’nda Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Adnan Bekçekaral, Başkonsolosluk Spor Sorumlusu Mehmet Uran ve Türk Hava Yolları Nürnberg Müdürü Abdullah Ömer Çelik karşıladı.

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Türkiye Futsal A Millî Takımı İdari Menajeri Can Günal, “Türkiye’yi salon futbolunda temsil eden A Millî Futsal Takımımız, Almanya Futsal A Millî Takımı’nın daveti üzerine Nürnberg’e geldi. Bu dostluk maçı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında büyük önem taşıyor,” ifadelerini kullandı.

Nürnberg’de dostluk kazansın
Karşılaşma, Almanya’nın Nürnberg kentindeki Kia Metropol Spor Salonu’nda, 6 Kasım 2024 Çarşamba günü 18.40’ta başlayacak. Günal, Almanya'daki Türk vatandaşlarını ve futsal severleri bu dostluk maçına davet etti.

Türkiye Futsal A Millî Takımı'nın Almanya'daki hazırlık kampı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleciler: Erkan Çınar (İstanbul Şişli S.K), Alpay Yüzgeç (Heracles Futsal)
Savunma: Abdurrahman Zencirkıran (Zvg Cagemax Futsal), Gök Deniz Kahveci (Groenester), Burak Uğurlu (Bingöl Gençlik S.K), Muhammed Yusuf Aygün (İstanbul Şişli S.K), Oğuz Kaan Ünal (İstanbul Şişli S.K)
Kanat: Kamil Can Akparlak (Bingöl Gençlik S.K), Erdem Kuş (RWDM), Samet Ekrem Düzlüoğlu (Alagöz Holding Iğdır F.K), Hasan Fehmi Ekmen (Vangölü Sportif Faaliyetler F.K)
Forvet: Ramazan Bildirici (İstanbul Şişli S.K), Kahan Özcan (Vns United Futsal), Adem Küçükkartal (Albertslund IF Futsal)

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#Adnan Bekçekaral#Mehmet Uran #Abdullah Ömer Çelik

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