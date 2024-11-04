Nürnberg’de dostluk kazansın

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Türkiye Futsal A Millî Takımı İdari Menajeri Can Günal, “Türkiye’yi salon futbolunda temsil eden A Millî Futsal Takımımız, Almanya Futsal A Millî Takımı’nın daveti üzerine Nürnberg’e geldi. Bu dostluk maçı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında büyük önem taşıyor,” ifadelerini kullandı.
Türkiye Futsal A Millî Takımı'nın Almanya'daki hazırlık kampı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleciler: Erkan Çınar (İstanbul Şişli S.K), Alpay Yüzgeç (Heracles Futsal)
Savunma: Abdurrahman Zencirkıran (Zvg Cagemax Futsal), Gök Deniz Kahveci (Groenester), Burak Uğurlu (Bingöl Gençlik S.K), Muhammed Yusuf Aygün (İstanbul Şişli S.K), Oğuz Kaan Ünal (İstanbul Şişli S.K)
Kanat: Kamil Can Akparlak (Bingöl Gençlik S.K), Erdem Kuş (RWDM), Samet Ekrem Düzlüoğlu (Alagöz Holding Iğdır F.K), Hasan Fehmi Ekmen (Vangölü Sportif Faaliyetler F.K)
Forvet: Ramazan Bildirici (İstanbul Şişli S.K), Kahan Özcan (Vns United Futsal), Adem Küçükkartal (Albertslund IF Futsal)