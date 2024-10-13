Nürnberg’de Cumhuriyet Bayramı için üç ayrı kutlama

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İLK kutlama, 29 Ekim 2024 tarihinde Nürnberg Başkonsolosluğu himayesinde gerçekleşecek. Bu özel etkinlikte Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci’nin konuşması önemli bir yer tutacak. Etkinlik, ilk kez Meister Singerhalle’de kutlanacak. Tarihi ve kültürel bağlarımızı pekiştiren bu kutlama, katılımcılara Cumhuriyet’in önemini bir kez daha hatırlatacak. İkinci kutlama, Kuzey Bavyera Atatürkçüler Düşünce Derneği tarafından Arvenapark Otel’de gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte, E5 Orkestrası’nın canlı performansı ile katılımcılar müzik ve eğlence dolu bir akşam geçirecek. Kutlama, Cumhuriyet’in getirdiği çağdaş değerleri ve Atatürk’ün mirasını yaşatmayı amaçlayan bir dizi etkinliğin parçası olarak öne çıkıyor.

TEKDER’İN KUTLAMASI 3 KASIM’DA

Üçüncü kutlama ise 3 Kasım’da, Türk Eğitim ve Kültür Derneği (TEK-DER) bünyesinde düzenlenecek. Etkinlik kapsamında katılımcılara Cumhuriyet’in değerleri anlatılacak. Üç kutlama da Türk toplumunun birlik ve beraberliğini pekiştirmek, Cumhuriyet’in kazanımlarını kutlamak ve gelecek nesillere bu değerleri aktarmak adına büyük bir önem taşıyor. Bu yılki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, hem geçmişe bir saygı duruşu niteliği taşıyacak hem de geleceğe olan umudu tazeleyecek.