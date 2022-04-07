Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Nürnberg’de Commerzbank’a kimyasal mektup!

#NÜRNBERG#Commerzbank#Kimyasal Mektup
Nürnberg’de Commerzbank’a kimyasal mektup

Nürnberg, Fürther Strasse’de Commerzbank’a gönderilen mektup açıldığında patladı. Yapılan saldırının ardından, Orta Frankonya’daki polis merkezi saldırganın peşine düştü. Polis, müşterileri ve çalışanları diğer tehlikeli posta gönderileri konusunda uyardı. Mektubu kimliği belirsiz bir kişi üstlendi ve para istedi.

Haberin Devamı

COMMERZBANK şubesinin Fürther Strasse’deki postanesine, dışarıdan fark edilir bir çerçeveye sahip, A5 formatında bir zarf teslim edildi. 63 yaşındaki bir çalışanın sabah 8 sularında mektubu açmasıyla zarfta kimyasal bir reaksiyon meydana geldi ve bir anda alev aldı. Alevden etkilenen çalışana acil servis ekipleri müdahale etti. Kadın şans eseri ciddi yara almadı.

PARA İSTEDİ
Bavyera Eyaleti Kriminal Polis Ofisi’nden (BLKA) uzmanlar, mektubu inceledikten sonra, sevkiyatın kasten ateşlendiğini düşünüyor. Bu arada saldırı mektubunu hazırlayan kişi, Commerzbank’a ihbarda bulunurak para istedi. Talebine uyulmaması halinde başka tehlikeli mektuplar göndermekle tehdit etti. Polis, şüpheli gönderileri son derece dikkatli bir şekilde ele alınmasını ve hiçbir koşulda açmaya çalışılmamasını ve derhal, gerekirse polisin acil durum numarasını 110 kullanılmasını istedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#NÜRNBERG#Commerzbank#Kimyasal Mektup

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Alice kriptolar diyarında... Kül yutmam diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü

Alice kriptolar diyarında... 'Kül yutmam' diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü?

#Kripto Para
Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Alice kriptolar diyarında... Kül yutmam diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü

Alice kriptolar diyarında... 'Kül yutmam' diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü?

#Kripto Para
Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan