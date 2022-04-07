Nürnberg’de Commerzbank’a kimyasal mektup!

Haberin Devamı

COMMERZBANK şubesinin Fürther Strasse’deki postanesine, dışarıdan fark edilir bir çerçeveye sahip, A5 formatında bir zarf teslim edildi. 63 yaşındaki bir çalışanın sabah 8 sularında mektubu açmasıyla zarfta kimyasal bir reaksiyon meydana geldi ve bir anda alev aldı. Alevden etkilenen çalışana acil servis ekipleri müdahale etti. Kadın şans eseri ciddi yara almadı.

PARA İSTEDİ

Bavyera Eyaleti Kriminal Polis Ofisi’nden (BLKA) uzmanlar, mektubu inceledikten sonra, sevkiyatın kasten ateşlendiğini düşünüyor. Bu arada saldırı mektubunu hazırlayan kişi, Commerzbank’a ihbarda bulunurak para istedi. Talebine uyulmaması halinde başka tehlikeli mektuplar göndermekle tehdit etti. Polis, şüpheli gönderileri son derece dikkatli bir şekilde ele alınmasını ve hiçbir koşulda açmaya çalışılmamasını ve derhal, gerekirse polisin acil durum numarasını 110 kullanılmasını istedi.