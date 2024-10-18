Nürnberg’de çok anlamlı etkinlik: Deprem bağışçılarına teşekkür!

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KUZEY Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü (DTFC) Onursal Başkanı Gülseren Menzel ve Nürnberg Belediye Meclis Üyesi Lemia Yiğit, Antakya-Nürnberg Kültür ve Dayanışma Derneği e.V. adına etkinliğe öncülük ediyor. Etkinlik, 20 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Kulturladen Zeltnerschloss, Gleißhammerstraße 6, 90480 Nürnberg adresinde gerçekleştirilecek. Bu özel buluşmada, depremden etkilenen Hatay bölgesine yönelik yapılan projeler hakkında katılımcılara detaylı bilgi verilecek. Özellikle, Samandağ Yaylıca Ortaokulu için toplanan 13 bin 500 Euro bağışla kurulan ve Nisan 2024’te tamamlanan ‘Dünyaya Açılan Pencere’ adlı bilgisayar odası projesi tanıtılacak.

SANAT VE SİNEMA BULUŞUYOR

Etkinlikte, Aşağı Bavyera Filarmoni Orkestrası’nın baş flütisti Hazar Birkan geniş repertuvarıyla konuklara müzik ziyafeti sunacak. Ayrıca, Gülseren Suzan Menzel ve eşi Jochen Menzel’in hazırladığı, deprem mağdurlarının hikâyelerini anlatan 8 dakikalık ‘Dünyaya Açılan Pencere’ adlı kısa film gösterilecek. Nürnberg’deki bu etkinlik, dayanışma ruhunun ve yardımseverliğin en güzel örneklerinden biri olarak bağışçılara teşekkür etme ve yapılan yardımların somut sonuçlarını paylaşma amacı taşıyor.