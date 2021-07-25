Nürnberg’de ‘çeyrek asırlık’ festivalde ödüller sahiplerini buldu

ALMANYA’nın önde gelen yönetmenlerinden Dominik Graf’in ‘Fabian oder der Gang die Hunde’ adlı filmi Festivali’nin en iyi filmi seçildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ‘Gipsy Queen’ filmindeki performansı için Alina Şerban’a verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise ‘Nuh Tepesi’ filmindeki rolü ile Ali Atay’a verildi. Jüri ayrıca ‘Kız Kardeşler’ filmi için Emin Alper’e en iyi yönetmen ödülünü verdi. Öngören Ödülü’nü yönetmenliğini Lukas Nathrath’ın yaptığı ‘Kippa’ filmi aldı. Seyirci ise ödülünü Barış Atay’ın yönettiği ‘Aden’ adlı filme verdi. Kısa film yarışma dalındaki ödüllerin dağılımı ise şöyle:

En iyi kısa film: ‘Zweite Haut’ (İkinci yüz) Yönentmen: Kerem Ergün&İsmet Ergün, Almanya

İkincilik ödülü: ‘Barê Giran’ (Ağır Yük) Yönetmen: Yılmaz Özdil, Türkiye

Üçüncülük ödülü: ‘Ach Asuman’ (Ah Asuman) Yönetmen: Ümit Kıvanç, Türkiye GECENİN SÜRPRİZİ ECE DİZDAR

Ödül töreninin sunuculuğnu, Festival Başkanı Adil Kaya, Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yaptı. Gecenin sürprizi ise, 2015 yılında ‘Çekmeceler’ filmindeki rolü ile en iyi kadın sanatçı seçilen Ece Dizdar oldu. Dizdar 6 yıl sonra ödülünü festival yönetmeni Ayten Akyıldızın’ın elinden aldı. Ödül alan filmlerden parçalar beyaz perdeye yansıdı. Jüri, ödül alan her filmin gerekçesini tek tek açıkladı. E-5 Orkestrası geceye renk kattı. Dilmaç Recai Hallaç konuşmaları anında tercüme etti.





