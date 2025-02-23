Nürnberg’de bıçaklı saldırı!

Haberin Devamı

CUMARTESİ akşamı saat 18.50 sıralarında, Celitsstrasse bölgesinde bir arkadaşıyla yürüyen 20 yaşındaki genç, kimliği belirsiz iki kişiyle karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle bu kişilerden biri bıçak çekerek gence saldırmaya çalıştı. Genç adamın direnmesi üzerine saldırgan, arkadaşını da yanına alarak merkez tren istasyonu yönüne kaçtı. Saldırı sırasında genç adamın eli yaralandı. Kısa bir süre sonra, saldırıya uğrayan genç, ana istasyonun güney çıkışında saldırganla tekrar karşılaştı ve aralarında sözlü bir tartışma yaşandı.

POLİS HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Kaçan saldırganın eşgalinin, 165 cm boyunda, zayıf, siyah saçlı, kirli sakallı, güneyli görünümlü olduğu ve üzerinde gri eşofman ve siyah yelek bulunduğu söylendi. Nürnberg Güney Polis Karakolu, “tehlikeli yaralama” şüphesiyle olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Polis, olaya tanıklık eden ya da saldırganın kaçışını gören kişilerin (09 11) 9 48 20 numaralı telefonu arayarak bilgi vermesini istiyor. Şüphelinin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameraları da inceleniyor. Yetkililer, halkın dikkatli olmasını ve herhangi bir şüpheli durum gördüklerinde derhal polisi bilgilendirmelerini istiyor.