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Nürnberg’de başarılı öğrencilere anlamlı ödül

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#Almanya#Nürnberg#AVRUPADAN HABERLER
Nürnberg’de başarılı öğrencilere anlamlı ödül
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 11:49

Almanya’nın Bavyera eyaletinin tatile girmesi nedeniyle, Nürnberg’de başarılı öğrenciler ödüllendirilecek.

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Bu kapsamda Nürnberg Şehir Hayvanat Bahçesi, 17 yaş dahil, öğrencilere hitaben bir bildiri yayımladı. Bildiride, öğrencilerin en sevdikleri hayvanın kendi yaptıkları çizimini kasaya vermeleri halinde 29 Temmuz Pazartesi günü hayvanat bahçesine ücretsiz girebilecekleri duyuruldu. Geçen yıl, 700 çocuk kendi çizimleriyle hayvanat bahçesine ücretsiz giriş hakkı kazanmıştı. Öte yandan, Nürnberg’deki Çeşme Restoran, karne notu bir olan öğrencilere 26 Temmuz günü saat 11.30-14.30 arasında 1 Euro’ya döner ikram edecek.

Nürnberg’de başarılı öğrencilere anlamlı ödül

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#Almanya#Nürnberg#AVRUPADAN HABERLER

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