×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Nürnberg’de barış, dostluk ve sevgi içinde aşure ikramı

Güncelleme Tarihi:

#Nürnberg#Nürnberg Alevi Kültür Merkezi#Aşure İkramı
Nürnberg’de barış, dostluk ve sevgi içinde aşure ikramı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 11:14

Nürnberg Alevi Kültür Merkezi- Cem Evi’nde (NAKM- Cemevi), yoğun bir katılımla kerbela şehitleri anıldı ve aşure lokması dağıtıldı.

Haberin Devamı

AŞURE lokması paylaşımında, NAKM Cemevi Babası Deniz Serin, matem ve aşurenin anlamını açıkladıktan sonra aşureye katılanların hizmet rızasını alarak çerağı uyandırarak, birlik ve beraberliğin daim olması dileğiyle gülbenk verdi. Zakir Kerim Gündüz ve oğlu Daimi Gündüz de sazıyla Hak, Muhammed ve Ali aşkına deyişler okudu. Aşure lokma paylaşım programında konuşan Nürnberg Alevi Kültür Merkezi-Cemevi Başkanı Hüseyin Yıldız da şunları söyledi: “Bizim inanç yolu erkanımızda derler ki, rızasız hizmet yapılmaz ve rızasız lokma yenmez. Bizler tıpkı aşure kazanındaki her bir yemiş gibi barış ve kardeşlik içerisinde bir olmak, iri olmak ve diri olmak için yan yana geliyoruz. Aşuremizi barış, dostluk, kardeşlik ve sevgi içerisinde kaynattık. Paylaşılan aşurelerimiz Hüseyin’in direniş ruhunu bugünlere taşımada, barışa eşitliğe ve özgürlük savaşımızın gelişip güçlenmesine vesile olsun. Aşuremizin meydana gelmesine yoğun bir şekilde emek veren tüm canlarımızın emekleri hak katında kabul olsun” dedi.

Nürnberg’de barış, dostluk ve sevgi içinde aşure ikramı
MUHARREM AYI BİR VAHŞETİN YIL DÖNÜMÜ
Yıldız “Aleviler Muharrem ayında, Hüseyin’in Kerbela’da zalimliğe karşı gösterdiği onurlu duruşu halka anlatmak için empati duyarak onu hissettirmek için oruç tutar, onunla birlikte yok edilenler anılır. Her zaman iyiden, doğrudan mazlumdan, halkından yana bir duruş sergileyen Aleviler, 72 millete aynı nazarla kardeşçe bakar. Aşure, Alevilerin başına gelen tarihi süreçlerin sonucu yaşanılan bir vahşetin yıl dönümüdür. Bugün, cemevi adına aşuremiz yapılarak paylaşımını gerçekleştirdik” diye konuştu.
Nürnberg’de barış, dostluk ve sevgi içinde aşure ikramı

Nürnberg’de barış, dostluk ve sevgi içinde aşure ikramı

Nürnberg’de barış, dostluk ve sevgi içinde aşure ikramı

Nürnberg’de barış, dostluk ve sevgi içinde aşure ikramı








Haberle ilgili daha fazlası:
#Nürnberg#Nürnberg Alevi Kültür Merkezi#Aşure İkramı

BAKMADAN GEÇME!