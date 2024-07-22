Nürnberg’de barış, dostluk ve sevgi içinde aşure ikramı

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AŞURE lokması paylaşımında, NAKM Cemevi Babası Deniz Serin, matem ve aşurenin anlamını açıkladıktan sonra aşureye katılanların hizmet rızasını alarak çerağı uyandırarak, birlik ve beraberliğin daim olması dileğiyle gülbenk verdi. Zakir Kerim Gündüz ve oğlu Daimi Gündüz de sazıyla Hak, Muhammed ve Ali aşkına deyişler okudu. Aşure lokma paylaşım programında konuşan Nürnberg Alevi Kültür Merkezi-Cemevi Başkanı Hüseyin Yıldız da şunları söyledi: “Bizim inanç yolu erkanımızda derler ki, rızasız hizmet yapılmaz ve rızasız lokma yenmez. Bizler tıpkı aşure kazanındaki her bir yemiş gibi barış ve kardeşlik içerisinde bir olmak, iri olmak ve diri olmak için yan yana geliyoruz. Aşuremizi barış, dostluk, kardeşlik ve sevgi içerisinde kaynattık. Paylaşılan aşurelerimiz Hüseyin’in direniş ruhunu bugünlere taşımada, barışa eşitliğe ve özgürlük savaşımızın gelişip güçlenmesine vesile olsun. Aşuremizin meydana gelmesine yoğun bir şekilde emek veren tüm canlarımızın emekleri hak katında kabul olsun” dedi.



Yıldız “Aleviler Muharrem ayında, Hüseyin’in Kerbela’da zalimliğe karşı gösterdiği onurlu duruşu halka anlatmak için empati duyarak onu hissettirmek için oruç tutar, onunla birlikte yok edilenler anılır. Her zaman iyiden, doğrudan mazlumdan, halkından yana bir duruş sergileyen Aleviler, 72 millete aynı nazarla kardeşçe bakar. Aşure, Alevilerin başına gelen tarihi süreçlerin sonucu yaşanılan bir vahşetin yıl dönümüdür. Bugün, cemevi adına aşuremiz yapılarak paylaşımını gerçekleştirdik” diye konuştu.