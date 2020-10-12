Nürnberg’de Azerbaycan’a destek mitingi

POLİSİN geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşe çok sayıda kişi katılırken, Ermenistan’ın, Azerbaycan’a ait olan Dağlık Karabağ topraklarından çekilmesi istendi. İsak Develi, Magsad Oğuz, Fikret Hüseyin, Mehemmed Gyayi, Anar Aliyev, Ferhat Güneyli ve Hekayet Mirzeyev organizasyonuyla Kornmarkt Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık bin kişi, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Azerbaycan lehine sloganlar attı. Yapılan konuşmalarda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin Ermeniler tarafından defalarca bozulduğuna ve Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine saldırdığına dikkat çekilerek şunlar söylendi: “Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve sivilleri korumak ve Ermenistan’ın işgal ettiği bölgeleri kurtarmak için Ermenilerin insanlık dışı saldırılarına karşı bir saldırı ile karşılık vermelidir. İki hafta içinde işgal edilen 27 yerleşim yeri, köy ve ilçeler geri alındı. Azerbaycan’ın başka hiçbir ülkenin topraklarında gözü yoktur. Ermenistan işgalci bir devlettir. İşgal sona ermeli ve bitecek. Doğru yoldayız ve adalet arıyoruz. Karabağ bizimdir ve Karabağ Azerbaycan’a aittir.”