Nürnberg’de ‘Antidepresyon Günü’ düzenlendi

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ETKİNLİĞE, Dr. Wolf-Dietrich Braunwarth (Depresyona karşı Nürnberg Girişimi Başkanı ve Europakanal Hastanesi Psikiyatri, Psikoterapi ve Psikosomatik Bölüm Başkanı), Prof. Dr. Yeşim Erim (Erlangen Friedrich-Alexander Üniversitesi Hastanesi Psikosomatik ve Psikoterapötik Bölüm Başkanı, Fränkische Schweiz Ebermann hastanesi Başhekimi), Dr. Ümit Değirmenci (Almanya Federal İş Ajansında uzman psikiyatristi), Prof. Dr. Med Kneginja Richter (CuraMed Gündüz Hastanesi Başhekimi), Nürnberg Konsolosu İrem Şahin gibi önemli konuklar konuşmacı olarak katıldı.

DEPRESYONUN CİDDİYETİ VURGULANDI

Selamlama konuşmasında Dr. Wolf-Dietrich Braunwarth, depresyonun küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve intihar oranlarının trafik kazası kaynaklı ölümleri geride bıraktığını belirtti. Braunwarth, depresyonun ruhsal bir hastalık olduğunu ve kendini değişik belirtilerde gösterdiğini söyledi. Nürnberg Girişimi’nin 2000 yılında kurulduğunu ifade eden Braunwarth, Nürnberg nüfusunun çoğunluğunun Almanlar, Türkler ve Ruslar’dan oluştuğundan bilgilendirici broşürlerin Türkçe, Almanca ve Rusça dillerinde hazırlandığını söyledi.

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FİZİKSEL YORGUNLUK, UYKU DÜZENSİZLİKLERİ...

Başkan Yardımcısı Aynur Kır ise 25 yıldır Nord Klinlik’te sosyal pedagog olarak görev yaptığını ve 23 yıldır faaliyet gösteren depresyona karşı Nürnberg girişim derneğinin, önemli başarılara imza attığını belirtti. Kır, depresyon belirtilerinin fiziksel yorgunluk, uyku düzensizlikleri ve dikkat dağınıklığı gibi semptomlarla kendini gösterebileceğini ifade ederken, bireylerin duygusal sağlıklarını önemseyip profesyonel destek almalarının kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Kır, “Fiziksel yorgunluk, uyku düzeninde bozukluklar, dikkat dağınıklığı ve günlük işlere odaklanmadan kaynaklanan zorluklar sonucuda depresyon ortaya çıkabileceği gibi, bazen aşırı mutluluk ve coşku haliyle de gizli depresyon olabiliyor, bu durum kişinin içsel sıkıntılarını gizlemesine ve dolayısıyla gerekli yardımı almasını zorlaştırmasına yol açabilir” dedi.

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BAŞKONSOLOSLUKTAN DESTEK

Nürnberg Başkonsolosu İrem Şahin ise, depresyonun modern çağın hastalıklarından biri olarak iş gücü kaybına, sosyal ilişkilerin zayıflamasına ve yaşam kalitesinin düşmesine yol açtığını söyledi. Türk toplumunun dayanışma kültürüne vurgu yapan Şahin, profesyonel desteğin bu süreçteki önemini hatırlatarak Başkonsolosluk olarak depresyona karşı önemli misyon üstlenmiş, depresyona karşı Nürnberg girişime tam destek vereceklerini açıkladı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ PAYLAŞILDI

Dr. Ümit Değirmenci, bağımlılık ve depresyonun sıklıkla bir arada görüldüğünü ve bu durumun teşhis ve tedavi süreçlerini zorlaştırdığını belirtti. Özellikle internet bağımlılığının artış gösterdiğini ifade eden Değirmenci, bağımlılık ve depresyonun birbiriyle bağlantısının dikkatle ele alınması gerektiğini vurguladı. Bağımlılıktan kaynaklanan hastalıkların dünya sağlık örgütüne dahil olduğunu söyleyen Değirmenci, Almanya’da 2.5 milyon alkol bağımlısının olduğunu ve bu durumun 30 yıldır değişmediğini de sözlerine ekledi. Strese yol açan göç ve depresyon üzerine konuşan Prof. Dr. Yeşim Erim, göçmenlerin ana yurtlarıyla ilişkisi kesilmediğinden ve uyum sorunlarının bitmediğinden, bu durumların ruh sağlığında önemli rol oynadığını belirtti. Tedavi süreçlerinde kadınların daha fazla destek aradığını ifade eden Erim, erkeklerin eşlerine destek olmalarının tedaviyi olumlu etkilediğini söyledi.

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DEPRESYON TEDAVİSİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Uyku bozukluklarının depresyon üzerindeki etkilerine değinen Prof. Dr. Med Kneginja Richter de, uykusuzluktan kaynaklanan depresyon tedavisi yöntemleri hakkında detaylı bilgi paylaştı. Richter, depresyonun giderek yaygınlaşan bir ruh sağlığı sorunu haline geldiğinin unutulmaması gerektiğini belirtti. Bireylerin duygusal sağlıklarını önemseyip profesyonel yardım almasının, sağlıklı bir yaşam sürdürmek açısından kritik bir adım olduğunu belirten Richter, depresyonun çeşitli belirtilerini fark etmenin ve zamanında tedaviye başvurmanın hem bireyler hem de toplum için büyük önem taşıdığının aldığını çizdi.

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PANDEMİ SONRASI DEPRESYON ARTIŞI

Pandemi sonrası çocuklarda depresyon oranının yüzde 15-20 arttığını belirten uzmanlar, ruhsal sağlık sorunlarının toplum genelinde artış gösterdiğine dikkat çekerek erken teşhisin önemine vurgu yapıldı. Etkinlikte, depresyonun sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğu ve bu nedenle farkındalığın artırılması gerektiği mesajı verildi. Etkinliğin sonunda Orta Frankonya Acil Yardım Hattı yöneticisi Yakup Keskin ile Nürnberg Südklinik’te görevli anne-çocuk psikiyatri bölümünden acil durumlarda Türkçe yardım hattı yöneticisi Özden Öztürk de acil durumlarda nasıl bir yol izlenmesi konusunda bilgiler verdi.