×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Nürnberg’de 9. kez ‘Antidepresyon Günü’ yapılacak

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Antidepresyon#AVRUPADAN HABERLER
Nürnberg’de 9. kez ‘Antidepresyon Günü’ yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 12:29

Nürnberg Belediyesi SPD Meclis üyesi ve sosyal pedagog Aynur Kır öncülüğünde, ‘Antidepresyon Günü’ bu yıl dokuzuncu kez düzenleniyor.

Haberin Devamı

ETKİNLİK, 8 Aralık 2024 Pazar günü saat 13.30’da Nürnberger Akademie Marmorsaal’de gerçekleştirilecek. Girişin ücretsiz olduğu bu önemli program, göç ve depresyon, uyku bozukluğu tedavisi ve bağımlılık konularına odaklanacak. Etkinlikte, alanında uzman doktorlar, psikologlar ve sosyal danışmanlar, depresyon ve bağımlılık üzerine katılımcıları bilgilendirecek. Programda, göçün stres faktörlerine etkisi, depresyon tedavi yöntemleri ve bağımlılıkla başa çıkma yolları gibi hayati konular ele alınacak. Göçmen topluluklar için önemli bir farkındalık oluşturmayı hedefleyen bu etkinlik, Nürnberg ve çevresindeki herkesi davet ediyor.

Nürnberg’de 9. kez ‘Antidepresyon Günü’ yapılacak


Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Antidepresyon#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!