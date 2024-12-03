Nürnberg’de 9. kez ‘Antidepresyon Günü’ yapılacak

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ETKİNLİK, 8 Aralık 2024 Pazar günü saat 13.30’da Nürnberger Akademie Marmorsaal’de gerçekleştirilecek. Girişin ücretsiz olduğu bu önemli program, göç ve depresyon, uyku bozukluğu tedavisi ve bağımlılık konularına odaklanacak. Etkinlikte, alanında uzman doktorlar, psikologlar ve sosyal danışmanlar, depresyon ve bağımlılık üzerine katılımcıları bilgilendirecek. Programda, göçün stres faktörlerine etkisi, depresyon tedavi yöntemleri ve bağımlılıkla başa çıkma yolları gibi hayati konular ele alınacak. Göçmen topluluklar için önemli bir farkındalık oluşturmayı hedefleyen bu etkinlik, Nürnberg ve çevresindeki herkesi davet ediyor.