Nürnberg’de 40 kişi kavga etmek için sözleşti

Demir çubuklar ve bıçaklarla birbirine girmek isteyen gençlere son anda müdahale eden polis, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 10 kişiyi yakalayıp nezarete attı. Diğerleri ise kaçtı. İki saat sonra aynı iki grup bu kez Nürnberg Tren Garı’nın önünde kavga etmek için ikinci kez sözleşti. Polisin zamanında müdahalesi kavgayı bir kez daha önledi. Kimlik kontrolü sırasında 16 yaşındaki bir genç polisin yüzüne yumrukla vurdu. 29 yaşındaki polis memuru yüzüne aldığı darbeyle hafif yaralandı. Polis, yakaladığı kavgacı gençler hakkında çok sayıda soruşturma başlattı.