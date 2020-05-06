Nürnberg’de 40 kişi kavga etmek için sözleşti
Almanya’nın Nürnberg kentinde büyük çoğunluğu 20 yaşın altında olan 40 kişi, polise zor anlar yaşattı. Aralarında husumet bulunan iki grup kentte kavga etmek için sözleşti.
Demir çubuklar ve bıçaklarla birbirine girmek isteyen gençlere son anda müdahale eden polis, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 10 kişiyi yakalayıp nezarete attı. Diğerleri ise kaçtı. İki saat sonra aynı iki grup bu kez Nürnberg Tren Garı’nın önünde kavga etmek için ikinci kez sözleşti. Polisin zamanında müdahalesi kavgayı bir kez daha önledi. Kimlik kontrolü sırasında 16 yaşındaki bir genç polisin yüzüne yumrukla vurdu. 29 yaşındaki polis memuru yüzüne aldığı darbeyle hafif yaralandı. Polis, yakaladığı kavgacı gençler hakkında çok sayıda soruşturma başlattı.
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