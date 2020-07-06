Nürnberg Türkspor/Çağrıspor’da yeni dönem

Kulüp lokalinde yapılan genel kurulda divan oluşturuldu ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Eski başkan Muharrem Demir, faaliyet raporunu okudu ve iki takımın birleşmesinden duyduğu gururu belirtti. Mehmet Bacanlı, Halil Sağıroğlu, Süleyman Karaaslan ve Ahmet Yılmaz’dan oluşan divan heyeti 60 üyenin hazır bulunduğunu belirterek seçimlerin yapılacağını belirtti. Yapılan seçimin ardından yeni yönetim kurulu Seyhan Karaaslan başkanlığında vazifeye başladı.

Nürnberg Türkspor/Çağrıspor’un yeni başkanı Seyhan Karaaslan, Bezirksliga lig lideri Nürnberg Türkspor / Çağrıspor’un hedefinin Landesliga’ya çıkmak olduğunu söyledi.

YENİ YÖNETİM ŞÖYLE OLUŞTU

Başkan: Seyhan Karaaslan

Üyeler: İbraim Akbulut, Hüseyin Köksal

İcra Kurulu: Yunus Aksoy, Tahsin Dokumacı, Yunus Güler, Faik İnak, Hamza Karagöz, Fatih Köseoğlu, Efkan Koz, Engin Kudat, Mahmut Kudat, Veysel Özüm, Mehmet Yılmaz

Denetleme Kurulu: Mustafa Habiboğlu, Abidin Doğan, Harun Çolak

Disiplin Kurulu: Yücel Semiz, Hasan Karali, Ahmet Yılmaz

Yeni Başkan Seyhan Karaaslan (sağda) eski başkan Muharrem Demir’e bir teşekkür plaketi verdi.

