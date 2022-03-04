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Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali ‘Bergen’le perdeyi açıyor

#Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali#Michael Bader#Bergen
Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali ‘Bergen’le perdeyi açıyor

26’ncı Nürnberg Türkiye- Almanya Film Festivali’nin programı, Festival Başkanı Adil Kaya ve Belediye Sanat Direktörü Michael Bader’in yaptığı basın toplantısıyla açıklandı. Toplantı hem online hem de yüz yüze yapıldı.

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11-20 Mart tarihleri arasında yapılacak festivalde etkileyici ve heyecan verici belgesel, uzun ve kısa metrajlı filimler seyirciyle buluşacak. Festival 9 gün boyunca, Türkiye ve Almanya sanat dünyalarının yoğun diyaloglarına sahne olacak. Toplam 40 film, Almanya’nın en önemli kültürlerarası festivalinde perdelere yansıyacak.

Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali ‘Bergen’le perdeyi açıyor
ALTI ÜLKEDEN 71 MİSAFİR GELECEK
Festival boyunca, Nürnberg’e 6 ülkeden 71 konuk gelecek. Aynı zamanda, Almanya ve Türkiye sinemasının 50’nin üzerinde sanatçısı ve sinema emekçisi Nürnberg’i ziyaret edecek ve film sohbetlerine katılacak. Nürnberg Tafelhalle’deki 11 Mart tarihinde yapılacak açılış töreninde Bergen filmi gösterilecek. Festival sonunda, en iyi, uzun ve kısa filmler, en iyi kadın ve erkek oyuncular, seyirci ödülü gibi çeşitli kategorideki ödüller sahiplerini bulacak.
Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali ‘Bergen’le perdeyi açıyor
FESTİVALİN BÜTÇESİ 500 BİN EURO
Rusya-Ukrayna savaşına da değinilen basın toplantısında Ukrayna ile dayanışma içinde olunduğu vurgulandı. Festivalin bütçesinin ise 500 bin euronun üzerinde olduğu söylendi.
Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali ‘Bergen’le perdeyi açıyor
UZUN VE KISA METRAJLI FİLMLER YARIŞACAK
Festival boyunca birçok ödüllerin yanı sıra, Türkiye’den 5, Almanya’dan ise 4 uzun metrajlı film 6 ödül için yarışacak. Festivalde, Claudia Tronnier, Dr. Ahmet Boyacıoğlu ile Perihan Savaş onur ödülü alacaklar. Perihan Savaş festivalin son günü 19 Mart akşamı ödülüne sahip olacak.

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#Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali#Michael Bader#Bergen

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