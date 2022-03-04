Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali ‘Bergen’le perdeyi açıyor

11-20 Mart tarihleri arasında yapılacak festivalde etkileyici ve heyecan verici belgesel, uzun ve kısa metrajlı filimler seyirciyle buluşacak. Festival 9 gün boyunca, Türkiye ve Almanya sanat dünyalarının yoğun diyaloglarına sahne olacak. Toplam 40 film, Almanya’nın en önemli kültürlerarası festivalinde perdelere yansıyacak.ALTI ÜLKEDEN 71 MİSAFİR GELECEK
Festival boyunca, Nürnberg’e 6 ülkeden 71 konuk gelecek. Aynı zamanda, Almanya ve Türkiye sinemasının 50’nin üzerinde sanatçısı ve sinema emekçisi Nürnberg’i ziyaret edecek ve film sohbetlerine katılacak. Nürnberg Tafelhalle’deki 11 Mart tarihinde yapılacak açılış töreninde Bergen
filmi gösterilecek. Festival sonunda, en iyi, uzun ve kısa filmler, en iyi kadın ve erkek oyuncular, seyirci ödülü gibi çeşitli kategorideki ödüller sahiplerini bulacak.FESTİVALİN BÜTÇESİ 500 BİN EURO
Rusya-Ukrayna savaşına da değinilen basın toplantısında Ukrayna ile dayanışma içinde olunduğu vurgulandı. Festivalin bütçesinin ise 500 bin euronun üzerinde olduğu söylendi.UZUN VE KISA METRAJLI FİLMLER YARIŞACAK
Festival boyunca birçok ödüllerin yanı sıra, Türkiye’den 5, Almanya’dan ise 4 uzun metrajlı film 6 ödül için yarışacak. Festivalde, Claudia Tronnier, Dr. Ahmet Boyacıoğlu ile Perihan Savaş onur ödülü alacaklar. Perihan Savaş festivalin son günü 19 Mart akşamı ödülüne sahip olacak.