Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali ‘Bergen’le perdeyi açıyor

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11-20 Mart tarihleri arasında yapılacak festivalde etkileyici ve heyecan verici belgesel, uzun ve kısa metrajlı filimler seyirciyle buluşacak. Festival 9 gün boyunca, Türkiye ve Almanya sanat dünyalarının yoğun diyaloglarına sahne olacak. Toplam 40 film, Almanya’nın en önemli kültürlerarası festivalinde perdelere yansıyacak.