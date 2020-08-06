Nürnberg Türk İnsiyatifi’nden, Belediye Başkanı’na ziyaret

TİN Sözcüsü İsmail Akpınar 100 gün önce göreve gelen CDU’lu Belediye Başkanı Marcus König’i tebrik ederek başarılar diledi. Ziyarete ayrıca DİTİB Bölge Başkanı Hasan Aslan, UİD Bölge Başkanı Yılmaz Deliduman, TİN İstişare Kurulu Üyesi ve İş insanı Süleyman Karaaslan, TİN İstişare Kurulu Üyesi ve Sendikacı Abidin Doğan, Türkspor Başkanı Seyhan Karaaslan, Türkspor Basın Sözcüsü Fatih Köseoğlu, Global Elternverein 2. Başkanı Tuğçe Kadan, Bulgaristan Türkleri Temsilcisi ve İş insanı Dinçer Güller, Batı Trakya Türkleri temsilcisi ve Siyasetçi Bülent Ekrem ve Üniversitese Öğrenci temsilcisi Betül Özen de katıldı.

EĞİTİM, GÜVENLİK, SPOR KONULARI KONUŞULDU

Türk toplumu temsilcileri, Büyükşehir Belediye Başkanı König öncülüğündeki Belediye yetkilileri ile Nürnberg’deki değişik sorun ve konularla ilgili istişarelerde bulundular. Toplantıda eğitim, güvenlik ve spor alanı konuları yanında Türk işletmeleri, dernekleri ve toplumunun belediye ile alakalı ilişkiler gündeme geldi. TİN Sözcüsü İsmail Akpınar, toplantının çok verimli geçtiğini ve ileride de Büyükşehir Belediyesi ile bu istişare toplantıların devam edeceğini açıkladı. Buluşma sırasında, İsmail Akpınar, König’e bir buket çiçek, Nürnberg Türkspor / Çağrıspor Kulübü Başkanı Seyhan Karaaslan, Marcus König’e takımın kaşkolonu verdi.