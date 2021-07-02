Nürnberg Türk-Alman Film festivali için geri sayım başladı

FESTİVALDE açış filmi olarak, yönetmenliği Mahmut Fazıl Coşkun tarafından senaristliğini ise Fazıl Coşkun ile birlikte Ercan Kesal’ın yaptığı Türkiye ve Bulgaristan ortak yapımı olan ANONS filmi gösterilecek. Filmin başrollerinde ise Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz yer alıyor. ANONS filminde, ordudan tasfiye edilmiş 4 askerin sıra dışı yolculuğu konu ediliyor.

ŞEREF KONUKLARI

Festivalin şeref konukları ise Türkiye’den Genco Erkal, Almanya’dan Senta Berger. Festival boyunca 34 film ve 34 misafir sanatçı yer alacak. Yarışma filmleri ödülleri ise 24 Temmuz’da saat 21.00’de yapılacak törenle sahiplerine verilecek. Festival çeşitli söyleşiler, müzik ve partilerle renklenecek.