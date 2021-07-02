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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 02.07.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

Nürnberg Türk-Alman Film festivali için geri sayım başladı

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Nürnberg Türk-Alman Film festivali için geri sayım başladı

Pandemi nedeniyle ertelenen 25. Nürnberg Türk-Alman Film festivali için nihayet geri sayım başladı. Festival, 18 Temmuz’da, Nürnberg Langwasser’deki 3 yıldır yapımı süren ve tamamen yenilenen Gemeinschafthaus’da saat 19.30’da, Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König ve konuk sanatçıların katılımı ile başlayacak.

FESTİVALDE açış filmi olarak, yönetmenliği Mahmut Fazıl Coşkun tarafından senaristliğini ise Fazıl Coşkun ile birlikte Ercan Kesal’ın yaptığı Türkiye ve Bulgaristan ortak yapımı olan ANONS filmi gösterilecek. Filmin başrollerinde ise Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz yer alıyor. ANONS filminde, ordudan tasfiye edilmiş 4 askerin sıra dışı yolculuğu konu ediliyor.

Nürnberg Türk-Alman Film festivali için geri sayım başladı

Nürnberg Türk-Alman Film festivali için geri sayım başladı
ŞEREF KONUKLARI
Festivalin şeref konukları ise Türkiye’den Genco Erkal, Almanya’dan Senta Berger. Festival boyunca 34 film ve 34 misafir sanatçı yer alacak. Yarışma filmleri ödülleri ise 24 Temmuz’da saat 21.00’de yapılacak törenle sahiplerine verilecek. Festival çeşitli söyleşiler, müzik ve partilerle renklenecek.

 

 

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