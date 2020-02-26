Nürnberg Türk-Alman Film Festivali için geri sayım başladı

ÇEYREK asırlık Nürnberg Türk-Alman Film Festivali kapsamında, ‘Kısa Film Yarışması’ programı tamamlandı. Yarışmaya başvuran 900’den fazla kısa film arasından ön jüri toplam 10 kısa filmi yarışmaya aday gösterdi. Festival yönetimi bütün katılımcılara yoğun ilgi için teşekkür etti. Kısa film dalındaki yarışmanın jüri başkanı Münih’ten yönetmen ve senarist Nuran David Çalış. Seçici kurulun diğer üyeleri ise, İstanbul’dan sinema ve televizyondan tanınan ünlü oyuncusu İrem Sak, Uluslararası İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, Berlin’den tiyatro ve sinema oyuncusu Ruth Reinecke. Yarışma filmleri yönetmenlerin de katılımıyla 26 Mart Perşembe akşamı orijinal dillerinde İngilizce altyazılı olarak gösterilecek. Yarışmanın ödülleri ise 28 Mart Cumartesi akşamı yapılacak olan ödül töreninde açıklanacak.