Nürnberg Türk-Alman Film Festivali ‘Bergen’le perdeyi açılıyor

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AÇILIŞTA, Claudia Tronnier, Perihan Savaş ve Ahmet Boyacıoğlu‘na Türkiye-Almanya Film Festivali’nin onur ödülü verilecek. Perihan Savaş ödülünü 19 Mart günü alacak. 11 Mart’ta Tafelhalle’de yapılacak açılış galasında Claudia Tronnier ve Ahmet Boyacıoğlu’na onur ödülleri takdim edilecek.

Galaya Türkiye’den Bergen filminin yapımcısı Mine Şengöz, Star oyunculardan Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran ve Nergis Öztürk galaya katılacak. Nürnberg Anakent Belediye Başkanı Marcus König ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Julia Lehner, ayrıca Uluslarası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI Genel Sekreteri Klaus Eder, ödül töreninin onur konukları arasında olacak.

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BERGEN HEP KORKU İÇİNDE YAŞADI

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Arif Pişkiner, Ahmet Kayakesen, Şebnem Sönmez, Suzan Kardeş’in rollerini üstlendiği filmde, Türkiye’nin arabesk müzik tarihinde kültleşmiş bir şarkıcı olan Bergen’in, uğradığı şiddeti ve cinayet sonucu hayatını kaybetmesini anlatan, biyografik hikâyesi anlatılacak. Kariyerinin en güzel döneminde kocası tarafından kezzap saldırısına uğrayan Bergen bir gözünü kaybeder. Bergen yaşadığı trajediye rağmen sahnelere döndüğünde, olağanüstü buğulu sesi ve şarkıcılığıyla Türkiye çapında şöhretli bir şarkıcı olur. Öte yandan kocasının tehdit, taciz ve şiddetle seyreden gerilimli ilişkisi iniş çıkışlarla devam eder, Bergen hep korku içinde yaşar.

ÖDÜLLERLE DOLU GECE

Festivalde, ödül kazanan uzun, kısa metrajlı filmler, Tali Öngören ödülü, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu ile Seyirci Ödülleri 19 Mart 2022 tarihinde Hellig-Geist salonunda yapılacak gecede açıklanacak. Bu gecede, Perihan Savaş da onur ödülünün sahibi olacak.

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GEÇMİŞTE VERİLEN ONUR ÖDÜLLERİ:

Senta Berger, Genco Erkal (2021) Margarethe von Trotta, Ediz Hun, Filiz Akın (2019) Volker Schlöndorff (2018), Halil Ergün (2018) Jürgen Jürges, Ara Güler (2017) Kadir İnanır (2016) Hanna Schygulla, Şener Şen ve Yavuz Turgul (2015) Edgar Reitz, Fatma Girik (2014) Hannelore Elsner, Türkan Şoray (2013) Tarık Akan (2012), Fatih Akın (2011), Klaus Eder (2010), Armin Mueller-Stahl (2009), Zülfü Livaneli (2008), Mario Adorf (2007), Ferzan Özpetek (2006), Hülya Koçyiğit (2005) Hülya Uçansu, Heinz Badewitz (2004)