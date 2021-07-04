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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 04.07.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Nürnberg stres attı

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Nürnberg stres attı

Nürnbergliler, tüm Almanya’da olduğu gibi yasakların kalkmasıyla derin bir nefes aldı. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen kent sakinleri, kafelere, piknik yerlerine akın etti.

Pandemi nedeniyle birkaç kez ertelenen Kuzey Bavyera’nın en büyük Halk bayramı (Volksest) yerine kurulan ‘Nürnbarland’ adlı küçük çaplı halk bayramı, 1 Temmuz itibarıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. 22 Ağustos 2021 tarihine kadar sürecek bayram, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftanın 4 günü açık olacak. Giriş ücreti 1 euro olan eğlence saat 14.00’te başlayacak, hafta içi saat 23.00, hafta sonu ise saat 24.00’e kadar devam edecek. Parka girenlerin ismi, soy ismi, giriş tarihi, saati ve telefon numarası gibi bilgileri kaydedilecek. Gezi sırasında maske mecburiyeti olmayacak.

Nürnberg stres attı

Nürnberg stres attı

Nürnberg stres attı

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