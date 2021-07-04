Nürnberg stres attı

Pandemi nedeniyle birkaç kez ertelenen Kuzey Bavyera’nın en büyük Halk bayramı (Volksest) yerine kurulan ‘Nürnbarland’ adlı küçük çaplı halk bayramı, 1 Temmuz itibarıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. 22 Ağustos 2021 tarihine kadar sürecek bayram, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftanın 4 günü açık olacak. Giriş ücreti 1 euro olan eğlence saat 14.00’te başlayacak, hafta içi saat 23.00, hafta sonu ise saat 24.00’e kadar devam edecek. Parka girenlerin ismi, soy ismi, giriş tarihi, saati ve telefon numarası gibi bilgileri kaydedilecek. Gezi sırasında maske mecburiyeti olmayacak.



