Nürnberg SPD’den görkemli yeni yıl resepsiyonu

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TEŞKİLATLARIN selamlama konuşmalarını her yıl sırası gelenin yapması nedeniyle, Maxfeld Başkanı Bernd Hampel iki yıl önce, geçen yıl ise, Wöhrd Başkanı Thorben Starke bu yılda Nordost Bölge Başkanı Abdurrahman Gümrükcü gerçekleştirdi. Gümrükcü konuşmasında, misafirleri selamladı ve yeni yılda bütün toplumların barış ve huzur içinde yaşamalarını diledi. Ayrıca 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimde sandığa gidilmesi uyarısında bulundu.

MİLETVEKİLİ VE SPD BAŞKANI KONUŞTU

Resepsiyonun konuşmacıları Nürnberg SPD İl Başkanı Dr. Nasser Ahmed ve federal milletvekili, Kuzey Nürnberg adayı Gabriela Heinrich misafirleri selamladılar ve anlamlı mesajlar verdiler. Dr. Nasser Ahmed, “Bazı siyasi partilerin Almanya ekonomisine büyük katkıda bulunan yabancıları karalama kampanyası yaparak oy devşirmeye çalışıyorlar bu çok yanlış bir davranış” dedi. Gabriela Heinrich de konuşmasında üç dönemdir federal milletvekilliği yaptığını vurgulayarak SPD’nin halkın ve emekçinin haklarını savunduğunu ve savunmaya devam edeceklerini söyledi.

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AYRICIMCILIK ÜZERİNDEN OY DEVŞİRİYORLAR

Her iki konuşmacı Almanya’nın ekonomide dünyada üçüncü sırada olduğunu belirterek bazı siyasi partilerin ayrımcılık üzerinden oy devşirmek istediklerini vurguluyarak “Halkımız bu oyunlara gelmesin” dediler. Konuşmalardan sonra Aydın Fırın, Piknik Pide ve Ümit Gümrükcü’nün büyük özveriyle hazırlanmış olduğu nefis yemeklerini ikram ettiler. Abdurrahman Gümrükcü kapanış konuşmasında Maxfeld, Wöhrd ve kendi teşkilatının başkanlarına, üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Gümrükcü, “Bu seneki yeni yıl resepsiyonuna çok sayıda arkadaşlarımın gelmesine çok sevindim işte birlik ve beraberliğin en güzel örneği bu” diye konuştu.