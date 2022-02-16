Nürnberg silah fuarı kapılarını 3 Mart’ta açıyor

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4 gün açık kalacak fuarda silah, silah bileşenleri, yay çekim, mühimmat, hazır giyim, hediye, açık moda, av malzemeleri, güvenlik sistemleri ve optik cihazlar gibi ürün kategorileri yer alacak. 1974’ten bu yana düzenlenen fuara 50 bine yakın uzman ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. IWA 2022 fuarı, son 46 yılda büyüyüp gelişerek temsil ettiği sektörler için uluslararası bir fuar seviyesine geldi. 2019’da fuarı ziyaret eden 46 bin 562 ziyaretçinin yüzde 62’sini yabancılar oluştururken, fuara katılan 1562 firmanın yüzde 80’i de 121 farklı ülkeden geldi. Türkiye ise 2019 yılında 105 firma ile fuara katılmıştı. Fuar, 03-05 Mart tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında, 06 Mart Pazar günü ise 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuara Türkiye’den çeşitli sektörlerden geçen yıllarda olduğu gibi 50’nin üstünde firma katılacak. Geçmiş fuarlarda, silahların yanı sıra sadece Türkiye’de yetişen ve büyük ilgi gören ceviz ağacından yapılan dipçik taslakları da yer alacak. Ceviz ağacının köküne yakın yerlerinden yapılan dipçikler uzun yıllar dayanıklılığını koruyor.