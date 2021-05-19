Nürnberg sağlık çalışanlarından 48 saatlik grev

SAĞLIK çalışanları, grev boyunca sloganlar atarak saat ücretlerinin yükseltilmesi çağrısı yaptı. Greve 300’e yakın çalışan katılırken, Türkler ön sıralarda yer aldı. İşçi temsilcisi ve sözcüsü Tezel Can, grevle ilgili şunları söyledi: “Arkadaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz, er ya da geç bu hakkı almamız lazım. Sadaka gibi ücret çalışanlarımıza yetmiyor. Adaletli ücret istiyoruz. 15 yıldır şirketteyim, VöD tarafından istihdam edilecek biri alması gereken brüt ücret 2 bin 810 euro. Ancak şu anda brüt 2 bin 12 euro kazanıyorum. Bu yaklaşık 800 euroluk bir farktır. Tabii ki genel toplu sözleşmenin içerdiği başka haklar da vardır, örneğin şirket emeklilik planları. Şu anda buna sahip değiliz ve yaşlılıkta paranın yetmemesinden çok endişeliyiz. 800 çalışan arasında en az 150 Türkiye kökenli var.” ‘EK İŞ YAPIYORUZ’

Greve katılanlardan Yazgül Doğan, Sultan Beştaş, Hüseyin Kandemir, Serdal Uzyıldırım, Mukaddes Zengin, Acar Cumali, Selma Göğebakan, Belgin Yeşilyurt ise, “Koronavirüs salgını varken klinikte grev olmasın isterdik. Ancak çalışanların yüzde 70’i kadın. Birçok işçi aynı zamanda çocuk büyütüyor. Kiralar aşırı derecede arttığı için ek iş yapmak zorunda kalıyoruz. Kliniğe göre saat ücretimiz 11.15 euro. Toplu iş sözleşmesine göre ise saat ücretinin en az 13.16 euro olması gerekir” diyerek tepki gösterdiler. Greve katılanlar sendika binasındaki konuşmaların ardından MeistersingerHalle’deki Belediye Meclis azalarının toplantısına giderek gösterilerini orada sürdürdü.