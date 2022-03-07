Nürnberg Perihan Savaş’ı bekliyor!

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ANADOLU’nun en ücra köşesinde bir köylü kızından, şehirli kendine güvenen bir kadına kadar birçok karakteri başarıyla canlandıran Perihan Savaş’ın üstlendiği roller kadınlara toplumsal mücadeleleri için cesaret verdi. Kadınların özgürleşmesinin sancılı bir süreçten geçtiği Türkiye toplumlarının geniş kesimlerine Savaş her zaman rol modeli oldu. Perihan Savaş‘a, 1970’lerden günümüze Türk sinemasındaki performansıyla Türkiye sineması oyunculuğunu uluslararası platforma taşıması nedeniyle ve toplum içerisinde kadın mücadelesinde öncü rol modeli için Türkiye Almanya Film Festivali onur ödülü verilecek.