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Nürnberg Perihan Savaş’ı bekliyor!

#Almanya#Perihan Savaş#Nürnberg
Nürnberg Perihan Savaş’ı bekliyor

Merakla beklenen 26’ncı Nürrnberg Türkiye-Almanya Film Festivali’ne geri sayım başlarken Nürnbergliler beyaz perdede gördükleri ünlü oyuncu Perihan Savaş’ı canlı görebilmenin heyecanını yaşıyor. Onur ödülüne layık görülen Perihan Savaş, 19 Mart akşamı festivalin son günü, ödülünü alacak.

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ANADOLU’nun en ücra köşesinde bir köylü kızından, şehirli kendine güvenen bir kadına kadar birçok karakteri başarıyla canlandıran Perihan Savaş’ın üstlendiği roller kadınlara toplumsal mücadeleleri için cesaret verdi. Kadınların özgürleşmesinin sancılı bir süreçten geçtiği Türkiye toplumlarının geniş kesimlerine Savaş her zaman rol modeli oldu. Perihan Savaş‘a, 1970’lerden günümüze Türk sinemasındaki performansıyla Türkiye sineması oyunculuğunu uluslararası platforma taşıması nedeniyle ve toplum içerisinde kadın mücadelesinde öncü rol modeli için Türkiye Almanya Film Festivali onur ödülü verilecek.

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#Almanya#Perihan Savaş#Nürnberg

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