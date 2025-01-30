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Nürnberg Oyuncak Fuarı’na gelen iş insanları MÜSİAD’ın misafiri oldu

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#Almanya#MÜSİAD#AVRUPADAN HABERLER
Nürnberg Oyuncak Fuarı’na gelen iş insanları MÜSİAD’ın misafiri oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 11:10

MÜSİAD Nürnberg, Uluslararası Oyuncak Fuarı’na katılan Türk firma yetkililerini özel bir davette bir araya getirdi. Davete, Türkiye’nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Münih Ticaret Ataşeleri Recep Aslan ve Ali Bayraktar ile Promasiad Dernek Başkanı Ömer Karatemiz’in yanı sıra çok sayıda firma temsilcisi katıldı.

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BAŞKONSOLOS Fatma Taşan Cebeci selamlama konuşmasında katılımcı firmalara ülkemizi temsil ettikleri için teşekkür ederek kendilerine başarılar diledi. Ticaret Ataşeleri Remzi Aslan ve Ali Bayraktar ise Almanya ekonomisi hakkında kısa bir brifing verdiler. MÜSİAD Nürnberg Başkanı Haluk Dokur yoğun katılımdan dolayı memnun kaldıklarını, önümüzdeki yıl bu daveti daha geniş çapta yapmayı planladıklarını belirtti. Türk iş insanlarımızın problemlerini bildiklerini ifade eden Dokur, orunların başında vize sorunu geldiğini, bu problemi her platformda Alman mercilere ilettiklerini söyledi. Konu hakkında söz alan Başkonsolos ise, “Görüştüğüm Alman mercilerde bu konudan rahatsız. Her alanda bu sorunu dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Nürnberg Oyuncak Fuarı’na gelen iş insanları MÜSİAD’ın misafiri oldu

Nürnberg Oyuncak Fuarı’na gelen iş insanları MÜSİAD’ın misafiri oldu

Nürnberg Oyuncak Fuarı’na gelen iş insanları MÜSİAD’ın misafiri oldu

 

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#Almanya#MÜSİAD#AVRUPADAN HABERLER

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