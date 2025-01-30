Nürnberg Oyuncak Fuarı’na gelen iş insanları MÜSİAD’ın misafiri oldu

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BAŞKONSOLOS Fatma Taşan Cebeci selamlama konuşmasında katılımcı firmalara ülkemizi temsil ettikleri için teşekkür ederek kendilerine başarılar diledi. Ticaret Ataşeleri Remzi Aslan ve Ali Bayraktar ise Almanya ekonomisi hakkında kısa bir brifing verdiler. MÜSİAD Nürnberg Başkanı Haluk Dokur yoğun katılımdan dolayı memnun kaldıklarını, önümüzdeki yıl bu daveti daha geniş çapta yapmayı planladıklarını belirtti. Türk iş insanlarımızın problemlerini bildiklerini ifade eden Dokur, orunların başında vize sorunu geldiğini, bu problemi her platformda Alman mercilere ilettiklerini söyledi. Konu hakkında söz alan Başkonsolos ise, “Görüştüğüm Alman mercilerde bu konudan rahatsız. Her alanda bu sorunu dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.