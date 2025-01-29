Nürnberg Oyuncak Fuarı kapılarını açtı

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Fuar öncesi yeni oyuncaklar basına tanıtıldı. Almanya fuara 429 firma ile katılırken, bunu 407 firma ile Çin takip etti. Hong Kong’u ise 170 firma temsil etti. Türkiye bu yıl fuara 66 firmayla katıldı. Fuara 71 ülkeden 2 bin 361 şirket katılırken, bunların 1933’ü dış ülkelerden oluştu. Oyuncak fuarı her yıl ‘ToyAward’ ile özellikle öne çıkan ürün fikirlerini ödüllendiriyor. Uluslararası uzmanlardan oluşan bir jüri, 600’den fazla başvuru arasından en yenilikçi 18 yeni ürünü bu prestijli ödüle aday gösterdi.

