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Nürnberg Oyuncak Fuarı kapılarını açtı

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#Nürnberg Oyuncak Fuarı#AVRUPADAN HABERLER#Son Teknoloji Oyuncaklar
Nürnberg Oyuncak Fuarı kapılarını açtı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 12:32

Dünyaca ünlü 74’üncü Nürnberg Oyuncak Fuarı dün kapılarını ziyaretçilerine açtı. 1 Şubat’a kadar ziyarete açık olan fuarda son teknoloji oyuncaklardan geleneksel ahşap oyuncaklara kadar geniş yelpazede ürünler meraklıların beğenisine sunuldu.

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Fuar öncesi yeni oyuncaklar basına tanıtıldı. Almanya fuara 429 firma ile katılırken, bunu 407 firma ile Çin takip etti. Hong Kong’u ise 170 firma temsil etti. Türkiye bu yıl fuara 66 firmayla katıldı. Fuara 71 ülkeden 2 bin 361 şirket katılırken, bunların 1933’ü dış ülkelerden oluştu. Oyuncak fuarı her yıl ‘ToyAward’ ile özellikle öne çıkan ürün fikirlerini ödüllendiriyor. Uluslararası uzmanlardan oluşan bir jüri, 600’den fazla başvuru arasından en yenilikçi 18 yeni ürünü bu prestijli ödüle aday gösterdi.

Nürnberg Oyuncak Fuarı kapılarını açtı


 

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#Nürnberg Oyuncak Fuarı#AVRUPADAN HABERLER#Son Teknoloji Oyuncaklar

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