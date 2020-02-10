NÃ¼rnberg Ã¶dÃ¼llerine TÃ¼rk damgasÄ±

Almanya'nÄ±n NÃ¼rnberg BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, kentte yaÅŸayan ve 2019 yÄ±lÄ±nda Ulusal ve UluslararasÄ± baÅŸarÄ± gÃ¶stermiÅŸ, Ã§eÅŸitli dallardaki sporcularÄ± Ã¶dÃ¼llendirdi. Her yÄ±l yapÄ±lan tÃ¶ren, belediyenin tarihi salonunda gerÃ§ekleÅŸti. 165 sporcu arasÄ±nda, Ã§eÅŸitli dallarda baÅŸarÄ±yÄ± yakalayan ve tÃ¶rende hazÄ±r bulunan TÃ¼rk veya TÃ¼rk asÄ±llÄ± sporcularda, Ã¶dÃ¼llerini belediye spordan sorumlu baÅŸkan Dr.Klemens Gsellâ€™in elinden aldÄ±lar.Â Davetliler arasÄ±nda, NÃ¼rnberg BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. Ulrich Maly , Bavyera Milletvekili Arif TaÅŸdelen, Belediye Meclis Ã¼yesi Aynur KÄ±râ€™da yer aldÄ±.

Ã–dÃ¼l alan TÃ¼rk sporcular ÅŸÃ¶yle:

Frisbee : Ahmet DamlÄ±

GÃ¼reÅŸ : Yusuf YiÄŸit

Tekvando: Ã–zer Tekvando ve Leopard Tekvando kulÃ¼plerine mensup, Hamza Adnan Karim, Rabia GÃ¼leÃ§ Bachmann, HaÅŸim Ã‡elik, Tahir GÃ¼leÃ§, FurkÃ¼n KÃ¼Ã§Ã¼ksungur, Alkan Ã–zkan, Emre Can Tepe ve Kubilay YÄ±lmaz.





