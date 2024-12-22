Nürnberg Noel pazarında ek güvenlik önlemleri

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BAVYERA Başbakanı Markus Söder, İşleri Bakanı Joachim Hermann ve Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König, pazar alanında güvenlik tedbirlerini yerinde incelemek üzere bir araya geldiler. Mevcut güvenlik konseptinin etkinliği ve alınması gereken ek önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Yetkililer, özellikle yoğun ziyaretçi akışının beklendiği bu dönemlerde, halkın güvenliğini sağlamak adına her türlü tedbirin alınacağını belirttiler. Alınan ek önlemler kapsamında, güvenlik güçleri pazarın çevresinde ve girişlerinde daha fazla devriye gezecek, bu süreçte araçların girişine kısıtlamalar getirilecek, şüpheli durumlara karşı anında müdahale edebilmek için özel ekipler görevlendirilecek. Ayrıca, güvenlik kameralarının sayısı da artırılarak alanın gözetimi güçlendirilecek. Yetkililer, vatandaşların bu dönemde daha dikkatli olmalarını ve herhangi bir şüpheli durumu gerekli yerlere bildirmelerini istedi.

