Nürnberg IGMG Camisi’nde iftar

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KUR-AN’I Kerim okunmasıyla başlayan programa Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Eğitim Ataşesi Dr. Mune Savaş, Din Hizmetler Ataşesi Fuad Gökçebay, Kilise Temsilcisi Dr. Thomas Amberg, THY Nürnberg Müdürü Abdullah Ömer Çelik IGMG Kuzey Bavyera Bölge Teşkilat Başkanı İsmail Satır, IGMG Genel Merkez Hatibi UKBA Bilal Demiroğlu, DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt, Fürth DİTİB Dernek Başkanı Refet Avcı, MÜSİAD Kuzey Bavyera Nürnberg Şube Başkanı Haluk Dokur, Saadet Nürnberg Bölge Teşkilat Başkan Yardımcısı Musa Tamer, Nürnberg Metropol Türk Toplumu Başkanı Bülent Bayraktar, IGMG Kadın Kolu, Gençler Kolu Başkanı ile birlikte Nürnberg ve çevresindeki sivil toplum kuruluşların temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve dernek temsilcileriyle birlikte çok sayıda vatandaşlarımız katıldı.

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‘KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR’

IGMG Bölge Başkanı İsmail Satır, “Ramazan ayının, oruçlarımızla bedenimizi, zekatlarımızı, malımızı, ibadet, taat ve tefekkürlerimizle ruhlarımız arındırdığımız bir aydır. Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağrifet ve sonu cehennem azabından kurtuluştur. Ramazan ayı, tüm insanlığa karşı merhamet duygularının pekiştiği aydır ve Ramazan, yardım bekleyenlere karşı daha da bir şevkle el uzatma ayıdır” dedi. Bir Müslümanın yardıma muhtaç olana sırtını dönemeyeceğini belirten Satır, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” buyuran Peygamberin ümmeti olarak, din, ırk ayırımı yapmaksızın evini terk etmek zorunda kalmış insanlara karşı mesuliyetlerimiz vardır” diye konuştu. Satır, IGMG merkezin, bölge ve şube teşkilatlarının ‘Medine ensari’ bilinciyle bu Ramazan’da da gerek mültecilere gerekse diğer yadıma muhtaçlara iftar vermeye dertleriyle dertlenmeye devam ettiğini belirtti.





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PANDEMİ HAYATIMIZI KÖKLÜ DEĞİŞİME UĞRATTI

Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, “Pandemi öncesinde olduğu gibi pandemi sonrasında da ülkemiz dahil tüm dünyada mülteci sorunları bitmedi. Suriyeli vatandaşlarımızın acı ve trajedik durumları yüreğimizi dağlıyor. Bunun üzerine pandemi musibeti girince işler çok daha çetrefilli hale geldi. Pandemi hayatımızı köklü değişime uğrattı’’ dedi. Pandemi kalksa bile pandemi dönemindeki birtakım alışkanlıkların hayatımızda yer almaya devam edeceğini belirten Deniz, “İşler büyük ölçüde dijital ortamdan halledilir hale gelecektir. Yeniliklere, yeni düzene karşı hazırlıklı olmalıyız. Türk Toplumu olarak geleceğe umutla adım atmaya yönelik beklentilerimiz boşa çıkmaz. İleriye umutla bakmak istiyoruz” diye konuştu. “İslam dini sevgi saygı güzel ahlak ve ibadet demektir” diyen Deniz, güzel ahlakın en fazla idrak edildiği ve en fazlasıyla yaşandığı ayın Ramazan ayı olduğunu belirterek Ramazan ayının önemini vurguladı.

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‘RAMAZAN BİR RAHMET, BEREKET AYIDIR’

Din Hizmetleri Ataşesi Fuad Gökçebay da, “Ramazan bir rahmet, bereket, bağışlayan ayıdır ve kültürlülüğe, birlikteliğe katkı sağlar. Ramazan sadece bedenimize karşı değil, aynı zamanda nefsimize karşı bir imtihan ayıdır. Biz Allah’a şükür genelde bedenimize karşı imtihanı iyi veriyoruz, ama toplumsal imtihanı çok iyi vermediğimiz dönemler yaşıyoruz. İslam düşmanlığının çoğalması, camilerimize olan saldırıların artması ve hepimizin farklı kategoriler içinde değerlendirilerek ötekileştirilme ve yabancılaştırılmaya tabi tutulmamız olarak karşımıza çıkıyor. Savaşlar bir an önce sona ermeli ve yerini barış almalıdır. İnsanlar arasında birbirine olan güven, dayanışma birlik ve beraberlik artmalıdır” dedi.

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ZORDA KALANLARA YARDIM EDİLMELİ

IGMG Genel Merkez Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Mehmet Ateş ise “IGMG merkez, bölge ve şube teşkilatlarının savaşlar nedeniyle canlarını kurtarmak için yollara düşmüş Afrikalılar, Rohingyalar, Suriyeler, Iraklılar, Afganistanlılar gibi pek çok milletten insanın dramı her gün bir insanlık ayıbı olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor ve bu tabloya son olarak Ukrayna dahil oldu. Ukrayna halkı dahil tüm sığınmacılara yardım elini uzatan, kapılarını açan, onları misafir eden tüm bölgelerimizdeki yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olursak sorunlar dertler kolaylaştırır” dedi.

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