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Nürnberg Hayvanat Bahçesi'nde 12 maymun öldürüldü! 'Başka seçeneğimiz yoktu'

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#Nürnberg Hayvanat Bahçesi#ALMANYA#Hayvan Hakları
Nürnberg Hayvanat Bahçesinde 12 maymun öldürüldü Başka seçeneğimiz yoktu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 09:49

Almanya'nın Nürnberg kentindeki hayvanat bahçesi, 12 babunun öldürüldüğünü açıkladı. Karar, hayvan hakları aktivistlerinin bahçeye girmesinin ardından geldi. Polisin sabah saatlerinden itibaren bölgede güvenlik önlemi almasına rağmen, tartışmalı uygulama gerçekleştirildi.

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Hayvanat bahçesi yetkilileri, babun grubunun barınak için fazla büyüdüğünü ve hayvanları başka yerlere yerleştirme girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirterek, "Başka seçeneğimiz yoktu" açıklamasını yaptı. Ötanazi kararının Şubat 2024'te duyurulduğu, pazartesi günü de uygulamanın yakında gerçekleşeceğinin sinyali verilmişti.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Dr. Dag Encke, öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında, sürecin detaylarını paylaştı. Haftalar önce bir "karar ağacı" oluşturulduğunu ve her hayvanın tek tek değerlendirildiğini söyleyen Encke, hamile dişiler ile bilimsel araştırmalarda kullanılanların ayrıldığını ifade etti. Seçilen babunların ayrı kafeslere alınıp nakil kutularına konulduğunu ve kurşunla öldürüldüğünü belirten yetkili, ölü bedenlerin bilimsel araştırmalarda ve yırtıcı hayvanlar için yem olarak kullanılacağını söyledi.

Nürnberg Hayvanat Bahçesinde 12 maymun öldürüldü Başka seçeneğimiz yoktu

Encke, işlem sırasında bir aksaklık yaşandığını da itiraf etti. Babunların muayene için narkoz verilirken, "inhalasyon anestezisi sırasında iki hayvanın öldüğünü" açıkladı. Bu babunların neden öldüğünü anlamak için otopsi yapılmak üzere patolojiye gönderildiği belirtildi.

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Hayvan hakları örgütleri, uygulamaya tepki gösterdi. Pro Wildlife, Alman Hayvanları Koruma Birliği ve Alman Hayvan Hakları Derneği, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. "Animal Rebellion" grubu ise Instagram'dan yaptığı çağrıda, "Nürnberg'e gelin, bu utanç verici ve benzersiz tabuyu protesto edelim" ifadelerini kullandı.

Ötanazi işlemi nedeniyle hayvanat bahçesi "operasyonel nedenlerle" kapatıldı.

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#Nürnberg Hayvanat Bahçesi#ALMANYA#Hayvan Hakları

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