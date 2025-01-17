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Nürnberg Hayvanat Bahçesi kuş gribi nedeniyle kapandı

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#Nürnberg Hayvanat Bahçesi#Kuş Gribi#Almanya
Nürnberg Hayvanat Bahçesi kuş gribi nedeniyle kapandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 10:39

Nürnberg Hayvanat Bahçesi’nin Gut Mittelbüg şubesinde kuş gribi saptandı. Hayvanat bahçesi, temaslı işletme statüsünde olduğundan tedbir amaçlı ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak. 

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Gut Mittelbüg Hayvanat Bahçesi’ndeki üç beyaz leyleğin kuş gribi virüsüne yakalandığı tespit edildi. Hayvanlar, hayvanat bahçesinden Nürnberg Land bölgesindeki şubeye nakledilmelerinden birkaç gün sonra öldü. Friedrich Loeffler Enstitüsü (FLI) şu anda gönderilen örnekleri inceliyor. FLI tarafından net bir teşhis konulana kadar olay şüpheli vaka olarak değerlendiriliyor. Hayvanat bahçesinin kuş gribi şüphesi olan kişilere yönelik temas tesisi olarak kabul edilmesi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar önlem amaçlı kapalı kalacak. Nürnberg Hayvanat Bahçesi, yeni bir bilgi olması halinde kamuoyunu bilgilendirecek.

 

 

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#Nürnberg Hayvanat Bahçesi#Kuş Gribi#Almanya

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