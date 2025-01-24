Nürnberg Hayvanat bahçesi açıldı

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ANCAK, hayvanları korumak amacıyla 10 Şubat 2025 tarihine kadar özel hijyen ve önlem tedbirleri yürürlükte kalacak. Bu bağlamda bazı kısıtlamalar uygulanacak. Özellikle kuşların serbestçe uçtuğu tüm evler ve kuş kafesleri kapatılacak. Bu durum böyle devam ettiği sürece indirimli giriş ücretleri geçerli olacak. Gut Mittelbüg Hayvanat Bahçesi’ndeki üç beyaz leyleğin kuş gribi virüsüne yakalandığı tespit edilmişti. Hayvanlar, hayvanat bahçesinden Nürnberg Land bölgesindeki şubeye nakledilmelerinden birkaç gün sonra öldü. Friedrich Loeffler Enstitüsü (FLI) gönderilen örnekleri incelemişti.