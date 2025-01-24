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Nürnberg Hayvanat bahçesi açıldı

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#NÜRNBERG#Hayvanat Bahçesi#Kuş Gribi
Nürnberg Hayvanat bahçesi açıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 11:03

Kuş gribi nedeniyle kapatılan Nürnberg Hayvanat Bahçesi’nde kuş popülasyonunda yapılan geniş çaplı örneklemede kuş gribine dair yeni bir bulguya rastlanmadı. Bu nedenle Nürnberg Hayvanat bahçesi bugünden itibaren yeniden ziyaretçilere açıldı.

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ANCAK, hayvanları korumak amacıyla 10 Şubat 2025 tarihine kadar özel hijyen ve önlem tedbirleri yürürlükte kalacak. Bu bağlamda bazı kısıtlamalar uygulanacak. Özellikle kuşların serbestçe uçtuğu tüm evler ve kuş kafesleri kapatılacak. Bu durum böyle devam ettiği sürece indirimli giriş ücretleri geçerli olacak. Gut Mittelbüg Hayvanat Bahçesi’ndeki üç beyaz leyleğin kuş gribi virüsüne yakalandığı tespit edilmişti. Hayvanlar, hayvanat bahçesinden Nürnberg Land bölgesindeki şubeye nakledilmelerinden birkaç gün sonra öldü. Friedrich Loeffler Enstitüsü (FLI) gönderilen örnekleri incelemişti.

 

 

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#NÜRNBERG#Hayvanat Bahçesi#Kuş Gribi

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