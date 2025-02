Nürnberg Havalimanı’nda ‘Türkiye’ye Hoş Geldiniz’ sürprizi!

Haberin Devamı

Söz konusu afiş, Türk Hava Yolları’nın (THY) büyük reklam panolarının altında konumlandırılmış durumda. Ancak afişin sahibi, 1992 yılından bu yana Nürnberg’de faaliyet gösteren CAN Süpermarket. Yakından incelendiğinde, afişte “Nürnberg’deki Türkiye’ye Hoş Geldiniz” ifadesinin yer aldığı ve altında marketin ambleminin bulunduğu görülüyor. Reklam kampanyasıyla ilgili konuşan marketin sahibi Hakan Can, “Nürnberg Havalimanı’nda bir yıl boyunca uyguladığımız reklam kampanyası insanlarda büyük şaşkınlık yaratıyor. Tepkiler çok olumlu, inanılmaz geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor” dedi. Afişin sadece havalimanına gelenleri değil, ayrılan yolcuları da kapsadığını belirten Can, “Afişin arka tarafında ise ‘Yine Bekleriz’ yazısıyla ziyaretçilerimizi Türkçe uğurluyoruz. Nürnberg’de Türkçe, en çok konuşulan ikinci dil konumunda. Bu özgüvenle böyle bir reklam kampanyası başlattık. Vatandaşlarımıza bir nebze de olsa bu gururu yaşatabildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

EN BÜYÜK TÜRK MARKETİ

1992 yılında merhum Abdullah Can tarafından kurulan CAN Süpermarket, 13 milyon nüfuslu Bavyera eyaletinde en büyük Türk süpermarketi olma özelliğini taşıyor. 2013 yılından bu yana Hakan Can, ikinci nesil olarak iştiraki sektörün Alman rakiplerinin kalite seviyesinde yönetiyor. Başta Türk müşteriler olmak üzere, Alman ve diğer göçmen kitlelere kentin güneyinde hizmet veren CAN Süpermarket, öncelikli olarak Türkiye’den gelen gıda ürünleri, sebze ve meyveleri tüketiciyle buluşturuyor. Helal kesim kasap bölümü ve kendi özel Türk fırınından çıkan pide ve ekmekleriyle müşterilerine hizmet sunan süpermarketin bir de Türk restoranı ve etkinlik merkezi bulunuyor. Satış ve hizmet alanı ve kendi mülküne ait büyük otoparkıyla CAN Süpermarket, Almanya’da önde gelen Türk süpermarketlerinden biri.

Haberin Devamı