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Nürnberg Havalimanı’na yeni nesil yangın söndürme araçları

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#ALMANYA# Nürnberg#Havaalanı
Nürnberg Havalimanı’na yeni nesil yangın söndürme araçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 10:13

Almanya’nın en iyi havalanları arasında gösterilen Bavyera Eyaletnde Münih’ten sonra ikinci büyük havalimanı olarak bilinen Nürnberg Albrecht Dürer Havaalanı, acil durumlarda kullanılmak üzere 3 yangın söndürme aracı (FLF) partnerler satın aldı.

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NÜRNBERG Albrecht Dürer Havalimanı Müdürü Dr. Miachel Hupe, Nürnberg Havaalanı yangın söndürme araçları (FLF) filosunu Rosenbauer’in ürettiği üç yeni Panther 6x6 ile değiştirerek yangın söndürme araçlarını yeniledi. Ayrıca havalimanına son teknolojiye uygun, kaynak tüketimi olmadan korku senaryolarından kurtarmaya yönelik eğitim verecek tam donanımlı alınan bir simulatör de ilk defa 24 saat vardiyeli çalışan 75 itfaiye ekibi ders alacak. İtfaiye Müdürü Matthias Reumann’da, “Son teknolojiye göre hazırlanmış, yangını tespit etmeye yönelik termal görüntüleme kameraları bulunan, yangından etkilenmeyen yangın söndürme araçları (FLF) partnerler, rörev sırasında yeteneklerimizi sergilemede önemli yeri olacak. Boing 747-400 Jumbojet büyüklüğündeki olası uçak yangınlarını en hızlı şekilde söndürebilecek” dedi.

Nürnberg Havalimanı’na yeni nesil yangın söndürme araçları

Nürnberg Havalimanı’na yeni nesil yangın söndürme araçları

Nürnberg Havalimanı’na yeni nesil yangın söndürme araçları


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#ALMANYA# Nürnberg#Havaalanı

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