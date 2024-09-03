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Nürnberg Havalimanı yeni yeneteklerle geleceğe uçuyor!

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#Nürnberg Havalimanı#ALMANYA#AVRUPADAN HABERLER
Nürnberg Havalimanı yeni yeneteklerle geleceğe uçuyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 11:43

Nürnberg Havalimanı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni işe alımlarla ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezonda birçok genç, havalimanında başlayacakları eğitimle kariyerlerine ilk adımlarını atacak. Havalimanı, kendi içinde adeta küçük bir şehir gibi işliyor ve bu kampüs ortamında pek çok farklı meslek grubu bir arada çalışıyor. Lokalde catering ve lojistik sektörlerinden çeşitli firmalar gençlere eğitim sunarak sektöre nitelikli iş gücü kazandırıyor.

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BU yıl, 1 Eylül 2024 tarihinde bir ofis yönetim asistanı ve bir stajyer itfaiyeci görevlerine başlarken, üç hava trafik hizmetleri memuru adayı da eğitimlerini tamamlamak üzere göreve başlayacak. Bu adaylar, gelecekte yolcu taşıma, uçuş operasyonları ve diğer birçok alanda çeşitli beklentilerle karşılaşacaklar. Nürnberg Havalimanı’nın 1000’den fazla çalışanıyla Nürnberg’in kuzeyindeki en büyük işverenlerden biri olduğunu belirten Nürnberg Havalimanı Genel Müdürü Dr. Michael Hupe, “Havalimanında çalışmak isteyenleri ekibimize katmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Her nesil, özellikle havacılık gibi dinamik bir sektörde, yeni fikirler ve enerjiler getiriyor ve biz de bunu desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Nürnberg Havalimanı yeni yeneteklerle geleceğe uçuyor
İK temsilcileri Vanessa Hahn (solda) ve Ebru Özmen, Nürnberg Havalimanı’nda apronda görevde.

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Dr. Hupe, mevcut pozisyonlara ilgi duyanların 2025 için açılacak eğitim pozisyonlarına başvurabileceğini belirtti. 1 Eylül 2025’te göreve başlayacak dört hava taşımacılığı servis memuru ve iki ofis yönetimi katibi için başvurular başladı. Bu pozisyonlar hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, havalimanının web sitesindeki iş portalını (airport-nuernberg.de/karriere) ziyaret edebilirler.

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#Nürnberg Havalimanı#ALMANYA#AVRUPADAN HABERLER

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