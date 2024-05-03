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Nürnberg Havaalanı tam gücüne geri döndü!

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#AVRUPADAN HABER#Michael Hupe#Nürnberg Albrecht Dürer Havaalanı
Nürnberg Havaalanı tam gücüne geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 10:30

Almanya’nın Nürnberg şehrinde bulunan Albrecht Dürer Havalimanı, 2023 yılında 3 milyon 930 bin yolcuyu ağırladı. Bu sayı, 2022’ye kıyasla yüzde 19.9’luk bir artışı ve 2019’un yıllık sonucunun ise sadece yüzde 4.4 altını temsil ediyor.

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NÜRNBERG Havaalanı Genel Müdürü Dr. Michael Hupe, “Bu, pandemi dönemi öncesi konumumuza tam gücümüzle geri döndüğümüz anlamına geliyor. Bu durum, bölge halkı ve ekonomisi için son derece önemli” dedi. Dr. Hupe, havalimanının gelirlerinin de önemli ölçüde arttığını ve 2023 yılında 100 milyon Euro’ya ulaştığını söyledi. Bu rakam, 2022’de 81.5 milyon Euro idi.

Nürnberg Havaalanı tam gücüne geri döndü

Nürnberg Albrecht Dürer Havaalanı Genel Müdürü Dr. Michael Hupe (solda), hedefin bu yıl 4.1 milyon yolcu olduğunu söyledi.

SUN EXPRESS GÜÇLÜ GELİŞİM GÖSTERDİ
Nürnberg Havalimanı, 2023 yaz uçuş tarifesinin başlamasıyla birlikte yeni ve deneyimli çalışanlarıyla müşterilerine konforlu bir uçuş deneyimi sunmaya devam ediyor. Almanya içi yolcu trafiğindeki düşüş, turizmdeki başarılı satın almalarla telafi edildi. TUI Deutschland adına Corendon Airlines ve Smart Lynx’ün de Nürnberg’de konuşlandırılmış uçaklarla temsil edildiği belirtildi. SunExpress’in, Antalya ve İzmir hatlarında da çok güçlü bir gelişme gösterdiği de vurgulandı. Geçen yılki yolcu artışında Almanya’da birinci, Avrupa’da ise ilk 10 arasında yer alan Nürnberg Havalimanı, bu yıl 4.1 milyon yolcu hedefine ulaşamadı. Aktarma yapan yolcuların ağırlıklı olarak Lufthansa ile Amsterdam, Paris, Frankfurt ve Türk Hava Yolları (THY) ile de İstanbul’a ulaştıkları da açıklandı.

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#AVRUPADAN HABER#Michael Hupe#Nürnberg Albrecht Dürer Havaalanı

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