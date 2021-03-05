MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriNürnberg Halk Bayramı iptal edildi
GeriAvrupa Nürnberg Halk Bayramı iptal edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 05.03.2021 - 13:25 | Son Güncelleme:

Nürnberg Halk Bayramı iptal edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nürnberg Halk Bayramı iptal edildi

Bu yıl 3-18 Nisan tarihleri arasında yapılması öngörülen, Kuzey Bavyera’nın en büyük Nürnberg Halk Bayramı’nın iptali resmileşti.

Nürnberg Fuar sorumluları, koronavirüs salgını nedeniyle Halk Bayramı’nın iptal edildiğini açıkladı. Romantik bir atmosferde gerçekleşen, çarpışan arabalar, dönme dolaplar, tıka basa dolu olan bira çadırlarına hasret kalan halk, bütün ümidini 12 Eylül’de yapılması öngörülen Halk Bayramı’na bağladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi