Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
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Nürnberg Halk Bayramı iptal edildi
Bu yıl 3-18 Nisan tarihleri arasında yapılması öngörülen, Kuzey Bavyera’nın en büyük Nürnberg Halk Bayramı’nın iptali resmileşti.
Nürnberg Fuar sorumluları, koronavirüs salgını nedeniyle Halk Bayramı’nın iptal edildiğini açıkladı. Romantik bir atmosferde gerçekleşen, çarpışan arabalar, dönme dolaplar, tıka basa dolu olan bira çadırlarına hasret kalan halk, bütün ümidini 12 Eylül’de yapılması öngörülen Halk Bayramı’na bağladı.