Nürnberg folklora doyacak

Haberin Devamı

9 Mart’ta saat 14.00’te başlayacak şenlikte, Türkiye, Almanya, Mısır, Amerika, Sırbistan, Yunanistan, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan ve Bosna-Hersek olmak üzere 10 ekip yer alacak. Bu yılki şenliğin özelliği, katılımcı ülkelerin folklorik zenginliklerini ve geleneklerini sergilemesinin yanı sıra, farklı kültürel arka planlardan gelen insanların bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesi. Etkinlik, sadece bir gösteri değil, aynı zamanda kültürel alışverişin ve uluslararası dayanışmanın bir simgesi olmayı amaçlıyor. Folklorun evrenselliği ve kültürel değerlerin paylaşımının önemini vurgulayan bu şenlikte, tüm katılımcılar ve folklor severler bir araya gelerek bu anlamlı etkinliği coşkuyla kutlayacak.