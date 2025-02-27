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Nürnberg folklora doyacak

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#Nürnberg#Folklor#AVRUPADAN HABERLER
Nürnberg folklora doyacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 10:28

Nürnberg Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı ve aynı zamanda Nürnberg SPD Nordostbahhof bölgesi Başkanı Abdurrahman Gümrükçü ve eşi Ümit Gümrükçü’nün hayata geçirdiği 12’nci Uluslararası Folklor şenliği, Glogauerstr. 50 adresindeki Langwasser Gemeinschaft salonunda gerçekleşecek.

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9 Mart’ta saat 14.00’te başlayacak şenlikte, Türkiye, Almanya, Mısır, Amerika, Sırbistan, Yunanistan, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan ve Bosna-Hersek olmak üzere 10 ekip yer alacak. Bu yılki şenliğin özelliği, katılımcı ülkelerin folklorik zenginliklerini ve geleneklerini sergilemesinin yanı sıra, farklı kültürel arka planlardan gelen insanların bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesi. Etkinlik, sadece bir gösteri değil, aynı zamanda kültürel alışverişin ve uluslararası dayanışmanın bir simgesi olmayı amaçlıyor. Folklorun evrenselliği ve kültürel değerlerin paylaşımının önemini vurgulayan bu şenlikte, tüm katılımcılar ve folklor severler bir araya gelerek bu anlamlı etkinliği coşkuyla kutlayacak.

Nürnberg folklora doyacak

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#Nürnberg#Folklor#AVRUPADAN HABERLER

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