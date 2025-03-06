Alman polisi alarmda! Sırt çantası yasak

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FESTİVAL yöneticilerinden Sinem İlterli’nin yayınladığı bildiride şöyle denildi: “Sorunsuz ve verimli bir süreç için bu adımları izlemenizi rica ediyoruz: Zamanında gelin ve biletlerinizi alın. VIP masası saat 18.00 itibariyle dolmuştur. Salona erken gelin, iyi yerlerinizi ayırtın ve yerinizi alın. Salona giriş saati 18.15’tir. Müzik ikilisi saat 18.30’dan itibaren sizleri eğlendirecek. Çanta kontrolü yapılacak. Buna hazırlıklı olun. Sırt çantaları kontrol edilmiyor, çünkü salona alınmalarına izin verilmiyor. Büyük çantalarla gelmemeniz veya vestiyerdeki (Tafelhalle’nin -1. katı) dolapları kullanmanız en iyisidir. Kışlık montunuz da -1. kattaki görevli vestiyerde iyi bir yer bulacaktır. Açılış galasına katılamayacak olursanız üzülmeyin. Cumartesi günü Künstlerhaus’taki programa tüm konuklar da katılacak. Açılışa katılamayacaksanız lütfen kaydınızı iptal ettirmeyi unutmayın. E-posta yeterlidir. Harika bir açılış galası olacak, muhteşem bir izleyici kitlesi ve duyurduğumuz tüm konuklarla birlikte olacağız.