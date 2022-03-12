Nürnberg Film Festivali 'Bergen’le başladı

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GALADA bir teşekkür ödülü de festivale verdiği destek nedeniyle Bavyera Türk-Alman Tabipler Birliği Başkanı Dr. İsmail Baloğlu’na takdim edildi. Açılıştan iki gün önce hayatını kaybeden festival dostları arasında yer alan iş insanı Hüseyin İlhan anıldı. ‘Bergen’in yönetmenlerinden Caner Alper ve Mehmet Binay ile filmde Bergen’in annesini canlandıran Tilbe Saran, film hakkında seyirciyle söyleşi yaptılar. İstanbul’daki hava muhalefetine rağmen, Azerbaycan’da bir savaş karşıtı filmiyle festivale katılan Ilgar Najaf, Türk-Alman sinemasının ilk sanatçılarından yönetmen Ayhan Salar ve Yüksel Yavuz, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ve eşi, Anakent Belediye Başkanı Marcus König, ZDF sinema ödüller ve TV dizileri genel başkanı Frank Zervos, Nürnberg Belediyesi Sanat Direktörü Michael Bader, ödül töreninin onur konukları arasında yer aldı. Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König, açılışın sunuculuğunu üstlenen Adil Kaya ile yaptığı söyleşi de festivalin ortak toplum açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bir soru üzerine Ukrayna savaşına da değinen König, “Ukrayna’ya saldıran Rus halkı değil, Putin’dir. O nedenle Rus halkına ya da kültürüne, sanatına düşmanlıktır” dedi.

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ÖDÜL TÖRENİ 19 MART’TA

Programın akışı içinde, festivalde yarışacak filmlerden fragmanlar gösterildi. 19 Mart akşamı yapılacak ödül töreninde kazanan filmler ‘En İyi Kadın’, ‘En İyi Erkek Sanatçı’, ‘Seyirci Ödülü’, ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘Mahmut Tali Öngören’ ödülleri açıklanacak. Festivalde Perihan Savaş’a ‘Onur Ödülü’ verilecek. Festivalde 20 uzun metrajlı film ve belgesel ile 12 kısa film gösterilecek, çok sayıda söyleşiyle Türk ve Alman sinema kültürleri anlatılacak. Filmlerden üçünün uluslararası ilk gösterimi, 12’sinin Almanya prömiyeri, 15’inin de Nürnberg’deki ilk gösterimi yapılacak.

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Her yıl mart ayında Türkiye ve Almanya’dan uzun metrajlı, kısa metrajlı ve belgesel filmlere geniş bir platform sağlayan, bağımsız Türk-Alman jürilerinin yer aldığı festival, izleyicilere iki ülke sinemasının güncel örneklerini benzeri olmayan geniş bir yelpazede sunuyor. 1992 yılından beri bütün etkinliklerin ve tanıtım çalışmalarının iki dilli olması konusunda titizlikle çalışılan Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali’nde, her iki ülkenin sanatı ve sanatçısı, dolayısıyla kültürleri eşit şartlar altında buluşturulmaya özen gösteriliyor.