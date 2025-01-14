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Nürnberg Entegrasyon Konseyi’nde yeni dönem

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#Nürnberg Entegrasyon Konseyi#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
Nürnberg Entegrasyon Konseyi’nde yeni dönem
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 11:14

Nürnberg Entegrasyon ve Göç Konseyi Yönetim Kurulu’nun olağan seçimi gerçekleşti. Entegrasyon Konseyi’nin mevcut başkanı Betül Özen, bir dönem daha görev yapmak için aday olmayacağını daha önceden açıkladığı için Uyum Konseyi’nin yeni başkanı olarak Afganistanlı Sorush Mawlahi seçildi.

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25 yaşındaki genç 2016 yılında Afganistan’dan Almanya’ya mülteci olarak geldi. Sıfırdan Almanca öğrenip okulu, yüksek öğrenimini ve bilişim uzmanı olarak çıraklık eğitimini başarıyla tamamladı. Mawlahi ayrıca 2019’dan bu yana mültecilerle gönüllü olarak çalışıyor. Bu arada Türkiye kökenli Özlem Öz (sosyolog), Tamara Schönrock (sosyal eğitim görevlisi) ve Romanya kökenli Ionela van Rees-Zota (entegrasyon danışmanı), önceki başkan yardımcılarının yeniden aday olmamaları üzerine 1. 2. ve 3. başkan yardımcılıklarına seçildiler. Ali Arslan (kamu çalışanı, referans ülke Türkiye), Cengiz Avcı (tornacı, referans ülke Türkiye), Horst Göbbel (emekli ortaokul öğretmeni, etnik Alman göçmen), Dorina Motzig (güzellik uzmanı, referans ülke Romanya) ve Katharina Shnipa (meslek danışmanı, etnik Alman göçmen) kurulun diğer üyeleri olarak iki yıl süreyle yönetimde görev alacak.

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Nürnberg Entegrasyon Konseyi’nde yeni dönem

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#Nürnberg Entegrasyon Konseyi#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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