Nürnberg ‘Ekrem abisini’ kaybetti

Gümüşhane’nin Kelkit kasabasında doğan Ekrem Aydoğan, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Aydoğan’ın ölümü Nürnberg’i yasa boğdu. Aynı zamanda folklor öğretmeni olan, 3 çocuk babası 5 torun sahibi Ekrem Aydoğan, kurduğu ‘Nürnberg Türk Folklor Grubu’ ile 40 yılda Almanya’nın birçok yerinde 2 bin gösteriye imza attı, 500’ün üzerinde öğrenci yetiştirdi.

