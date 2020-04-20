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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 20.04.2020 - 11:03,Son Güncelleme:

Nürnberg ‘Ekrem abisini’ kaybetti

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Nürnberg ‘Ekrem abisini’ kaybetti
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37 yıl Nürnberg Başkonsolosluğu’nda çalıştıktan sonra 2009’da emekli olan, 1975’te ilk Türk Folklor Grubunu kuran ‘Nürnberg’in Ekrem Abisi’ Ekrem Aydoğan (76), yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Gümüşhane’nin Kelkit kasabasında doğan Ekrem Aydoğan, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Aydoğan’ın ölümü Nürnberg’i yasa boğdu. Aynı zamanda folklor öğretmeni olan, 3 çocuk babası 5 torun sahibi Ekrem Aydoğan, kurduğu ‘Nürnberg Türk Folklor Grubu’ ile 40 yılda Almanya’nın birçok yerinde 2 bin gösteriye imza attı, 500’ün üzerinde öğrenci yetiştirdi.

Nürnberg ‘Ekrem abisini’ kaybetti

Nürnberg ‘Ekrem abisini’ kaybetti

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